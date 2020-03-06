Итоги. Встреча Путина и Эрдогана продлилась 5 часов 40 минут

Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности.

Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом. Турция, по словам Эрдогана, обязалась содействовать возвращению сирийских беженцев на родину. В то же время Анкара оставила за собой право отвечать на действия сирийских правительственных войск.

Договорились, хотя было непросто

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации резко обострилась в конце февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Турция начала в Сирии новую операцию под названием «Весенний щит», в рамках которой нанесла удары по сирийской армии.

Столь заметное ухудшение ситуации привлекло внимание международного сообщества. Серьезной дополнительной проблемой стало решение Анкары не сдерживать потоки беженцев, стремящихся попасть на территорию Евросоюза. Аналитики заговорили и о возможном негативном влиянии Идлибского обострения на отношения между Анкарой и Москвой.

Московская встреча Путина и Эрдогана позволила развеять эти опасения и снять большую часть вопросов, связанных с урегулированием ситуации в Идлибе. Подводя ее итоги, глава российского государства назвал переговоры «напряженными, непростыми, но конструктивными».

«Мы не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии, но каждый раз в критические моменты, опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз», — подчеркнул Путин.

Эрдоган отметил, что «дух сотрудничества между Турцией и Россией внес беспрецедентный вклад в международные усилия по разрешению сирийского конфликта».

Политическая основа

В принятом двумя президентами заявлении выражается решимость уничтожить все террористические группировки, действующие в Сирии, и подчеркивается, что угроза гражданским лицам и инфраструктуре не может быть оправдана какими-либо предлогами.

Документ подтверждает приверженность Москвы и Анкары суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии. В нем указывается, что «сирийский конфликт не имеет военного решения и должен быть урегулирован в результате политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254».

В заявлении также отмечается важность предотвращения дальнейшего ухудшения гуманитарного положения, защиты гражданских лиц и оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся сирийцам. Москва и Анкара, сказано в документе, выступают за предотвращение «вынужденного перемещения людей» и «содействие безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии».

Прекращение огня и другие меры

По итогам переговоров глав государств министр обороны РФ Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар подписали дополнительный протокол к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года. В документе говорится, что Россия и Турция как страны — гаранты соблюдения режима прекращения огня в Сирии договорились «прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 00:01 6 марта 2020 года» и «создать коридор безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4».

Конкретные параметры функционирования коридора безопасности предстоит согласовать по линии министерств обороны в течение семи дней. Кроме того, стороны условились «15 марта 2020 года начать совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр». Документ вступил в силу с момента подписания.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин намерен лично проинформировать сирийского президента о содержании договоренностей, достигнутых в четверг на переговорах в Кремле.