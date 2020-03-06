Дочь Кафельникова ответила на обвинения отца

Алеся КафельниковаФото: @kafelnikova_a

Дочь бывшего российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся в Instagram ответила на критику отца, обвинившего ее в постоянной лжи.

Кафельникова заявила, что общение с отцом доводило ее до нервного срыва и суицидальных мыслей. «Никакой поддержки, просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет своей дочери повысить свой статус», — сказала она. Дочь теннисиста добавила, что не собирается выполнять требования отца, захотевшего выдать ее замуж за определенного человека.

4 марта Кафельников описал свои отношения с дочерью и обвинил ее в постоянной лжи. Он подчеркнул, что пытался наладить отношения с Алесей, имевшей проблемы с алкоголем и наркотиками, однако это оказалось бесполезно.

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В 2017-м Кафельников назвал себя отцом-неудачником. Летом того же года его дочь попала в реанимацию, а по другим данным, отравилась алкоголем и не была в больнице.

Российский теннисист — двукратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде, он также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2000 года в Сиднее.