Сколько россиян погрязло в кредитных ямах?

Первое коллекторское бюро сообщило, что приставы не справляются с объемом просроченных кредитов и даже коллекторы вынуждены были отказаться покупать у банков 90 млрд долгов россиян, так как и без них за прошлый год взяли 300 млрд, а с 2018 года их количество увеличилось на 15%.

Притом количество тех, у кого даже коллекторы не смогли ничего изъять, достигло 10,5 млн человек, это каждый десятый совершеннолетний россиянин.

Пока ЦБ и Минфин думают, нужно ли отдать деньги от продажи себе Сбербанка людям сразу или через полгода, ситуация с закредитованностью населения сама по себе исправляться не хочет. По данным Верховного суда РФ, в прошлом году каждое третье гражданское дело в России было делом кредитора против заемщика. В общей сложности суды рассмотрели 7 млн исков кредитных организаций и коллекторов против физлиц. За четыре года их число выросло вдвое (3,3 млн в 2016 году). Сотрудники Федеральной службы судебных приставов приводят еще более пугающую статистику: за прошлый год они завели 10,5 млн исполнительных производств по долгам физлиц на 2,66 триллиона рублей. Для понимания; это 2/3 населения Москвы, почти два Санкт-Петербурга и каждый десятый совершеннолетний гражданин России, который уже не расплатился ни с банками, ни с коллекторами и проиграл все суды.Уже не скрывается, что количество загнанных в кредитное рабство людей будет только увеличивается. Так, Первое коллекторское бюро (ПКБ) отчиталось о ударных темпах работы: по итогам прошлого года российские банки продали коллекторам 303 млрд рублей долгов физических лиц. Притом, как сообщает ПКБ, долги подорожали, и за права на выбивание 300 млрд рублей задолженности коллекторы потратили «целых» 7,9 млрд рублей против 5,6 млрд год назад. А кроме того, даже коллекторы забрали не все долги, которые продавали им банки. Причина проста: приставы просто не успевают выбивать долги из народа — на руках у коллекторов оказалось на 3,5% больше долга, чем в 2018-м. Дабы «выполнить план», они уже снизили сумму среднего долга сразу на 15% — до 158 тысяч.

Казалось бы, достаточно внушительная сумма для разового кредита, вот только тут, как в Росстате, уменьшение средней температуры по больнице означает, что коллекторы будут кошмарить и тех, кто не выплатил миллион по ипотеке, и мать-одиночку, которая взяла микрокредит для сбора детей в школу. Напомним, в 2015 году Сбербанк ввел в линейку потребительских кредитов продукт «Обратно в школу!», который предназначен для родителей учеников. Правда, после возмущений в СМИ он его отменил, зато инициативу подхватили другие банки, как, например, челябинский Челиндбанк.

Дошло до того, что каждый экономически активный россиянин на конец в прошлого года был должен банкам в среднем по 227 тыс. рублей. Как сообщали РИА Новости, за год этот долг увеличился на 37 тысяч рублей (также в среднем). Даже если поверить, что средняя зарплата в России в 2019 году равнялась 37,9 тыс. рублей, то, чтобы расплатиться с банками, всем нам надо будет бесплатно работать почти полгода. Что внушает еще большую опасность, задолженность по кредитам все сильней бьет по провинции.

К чему приведет подобная «политика», много раз писала уже «Катюша», говорили экономисты, даже системные либералы признают ситуацию нездоровой. И дело тут не в замедлении экономики, как пытался всех напугать в прошлом году Орешкин. Опасность гораздо больше: 10% взрослого населения уже попали в долговую кабалу и найти оттуда выход не могут. И их количество продолжает расти, а значит, через год-два страна столкнется с тем, что каждый шестой будет жить не только в бедности и нищете, но и с полной уверенностью, что виновата в этом власть. И это та критическая черта, за которой начинаются цветные революции. Притом обращаться к патриотизму или разуму хоть тех, кто брал кредит, чтобы прокормить семью, хоть тех, кто брал в долг на новый айфон, не имея средств за него расплатиться, абсолютно бесполезно. Первые не услышат обращений из-за груза проблем и нищеты, а вторые — из-за отсутствия мозгов. Зато любой, кто пообещает им все списать, да еще дать сверху, тут же будет возведен в статус «народного спасителя». Для понимания: «закабаленные» были одними из активнейших участников почти всех переворотов в 21 веке, в том числе принимали участие и в свержении левого и народного президента Боливии. А на Украине «Кредитный майдан» происходит не реже, чем приходит весна. И «рулит» этим Майданом каждый раз тот, кто хочет больше власти.

Есть ли из данной ситуации выход? Да, есть, но он не понравится Набиуллиной, Грефу и остальным банкстерам с их лоббистами. А еще больше он не понравится их «дорогим партнерам». Для снижения долговой нагрузки уже вчера надо было сделать три вещи.

Во-первых, очень сильно ограничить выдачу кредитов и использование кредитных карт для покупки импортных девайсов, бытовой техники и авто. Одновременно с этим не менее сильно необходимо ограничить кредитные продажи турпутевок в жаркие страны. Можно сколь угодно вещать, что покупка в долг айфона и путевки на Бали, а затем коллекторы, суд, приставы — это идиотизм, но нигде и никогда не удавалось сломать 20 лет пропаганды за один год, не применяя силу. А именно в последние 20 лет «понты» для соцсетей и жизнь в долг пропагандировались не менее слабо, чем Геббельс пропагандировал нацизм. Помимо уменьшения доли закредитованных здесь мы получаем еще и поддержку собственного производства.Во-вторых, дать возможность перекредитоваться реально бедному слою населения, кто вынужден был брать деньги для сбора детей в школу и на банальное выживание. Перекредитоваться со списанием процентов, выплачивая именно сумму долга, а не 10 тыс. кредита и 100 тыс. долгов процентов. Кому-то из них, возможно, необходимо оказать помощь, но этих людей точно будет не 10 млн, а значит, и сумма будет гораздо меньше.

И, в-третьих, о чем тоже говорилось тысячи раз, необходимо закрыть микрофинансовые организации и ограничить проценты по банковским кредитам и их агрессивную рекламу.

Да, все эти меры серьезно ударят по банковскому сектору, который за последние 10 лет отказывается кредитовать предприятия и привык наживаться на людях. Да, если запретят брать импортные девайсы в долг, то будет истерика «несистемной оппозиции» и протесты Госдепа. Государство тоже понесет убытки. Все это будет, но ведь и цена вопроса велика — переживет ли страна настоящий шторм или пополнит список «территорий, куда пришла демократия».