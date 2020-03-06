Генетическое сходство коренных американцев и евреев

Гипотеза о том, что индейцы были потомками древних евреев, египтян или греков, существовала на протяжении столетий, но воспринималась как очень неоднозначная. Джеймс Адэр, колонист XVIII века, который торговал с индейцами на протяжении 40 лет, писал, что их язык, обычаи и социальная структура очень похожи на еврейские.

Он писал в своей книге «История американских индейцев»: «Очень трудно заставить преодолеть себя, не говоря уже о других, изменить устоявшиеся взгляды. Я ожидаю, что подвергнусь цензуре за противоречие общепризнанным взглядам или вмешательство в дискуссию, волнующую учёных с момента открытия Америки».

В последние годы д-р Дональд Пантер-Йейтс, который придерживается схожих взглядов, столкнулся с негативной реакцией других учёных.В науке существует широко устоявшееся мнение, что индейцы произошли от монголов. В исследовании 2013 г., опубликованном в журнале Nature, указывается на наличие некоторых древне-европейских корней. Был проведён анализ человеческих останков из Сибири возрастом 24 000 лет. Учёные не выявили никакого их сходства с азиатскими народами, только с европейскими, при этом всплыла отчётливая связь с американскими индейцами. Но современное научное сообщество скептически относится к идее о том, что индейцы могут быть потомками древних жителей Ближнего Востока или древних греков, как это предположил Йейтс и другие учёные.

Йейтс сам по происхождению индеец-чероки. Он имеет степень д-ра по исследованию античности и является основателем института генетических исследований DNA Consultants. Всё это позволило ему разработать уникальные теории об истории американских индейцев и их связях с древними культурами. Анализы ДНК могут стать подтверждением этих теорий.

Генетические сходства

Индейцы входят в пять генетических групп, известных как гаплотипы, каждый из которых обозначен буквами алфавита: A, B, C, D и X.

В статье «Аномалии ДНК чероки» он указывает на ошибку, распространённую во многих генетических анализах. «Генетики говорят, что A, B, C, D и X — это индейские гаплотипы. Поэтому они присутствуют у всех индейцев. Но это всё равно, что сказать: все люди передвигаются на двух ногах. Следовательно, если скелет какого-то существа имеет две ноги, то это человек. Но на самом деле, это может оказаться кенгуру».

Любое расхождение с гаплотипами обычно списывается на смешение рас после колонизации Америки европейцами, а не на первоначальные гены индейцев.

Но Йейтс, проанализировавший ДНК чероки, пришёл к выводу, что подобное смешение невозможно объяснить примесью европейских генов после 1492 г.

«Откуда же тогда взялись не европейские и не индейские гены? — задаётся он вопросом. — Уровень гаплогруппы T у чероки (26,9%) сопоставим с уровнем жителей Египта (25%). Египет — это единственная страна, где T занимает доминирующие позиции среди других митохондриальных линий».Йейтс уделил особое внимание гаплотипу X, который «практически отсутствует в Монголии и Сибири, однако распространён в Ливане и Израиле».

В 2009 г. Лиран И. Слуш из Израильского технологического института опубликовал исследование в журнале PLOS ONE, где утверждалось, что гаплотип распространился по всему миру с Галилейских холмов в северном Израиле и Ливане. Йейтс пишет: «Единственный народ на Земле, имеющий высокий уровень гаплотипа X, кроме индейцев таких племён как оджибве, — это друзы, живущие в северном Израиле и Ливане».

Культурные и лингвистические сходства

Несмотря на то, что значительная часть культуры чероки была утрачена, Йейтс в своей книге «Кланы чероки» отмечает, что до сих пор сохранились легенды о предках, которые приплыли из-за морей и говорили на языке, похожем на древнегреческий. Между языками индейцев, египтян и ивритом можно проследить некоторые параллели.

Прототипом белокожего полубога Мауи индейцев-чероки может быть ливийский предводитель флота, убитый фараоном Птолемеем III около 230 до н.э., считает Йейтс. Слово «мауи» похоже на египетское слово, означающее «мореплаватель» или «проводник». По легенде, Мауи научил индейцев всем ремеслам и искусству. Он дал название для вождей чероки «аматойхи» или «мойтой», что можно перевести как «мореход» или «адмирал», говорит Йейтс.

Он вспоминает легенду одного из кланов чероки об отце Мауи по имени Таноа. Йейтс считает, что Таноа мог быть греческого происхождения. «Таноа был отцом всех светловолосых детей, он пришёл из земли под названием Атиа», — пишет он.

Под Атиа может подразумеваться Аттика — исторический регион, окружавший греческую столицу Афины. «Атиа» была местом, где находится «множество высоких храмов из алебастра», один из которых очень просторный, он был создан как место для встречи людей и богов. Там проходили спортивные соревнования, праздники в честь богов, встречи великих правителей, оно было источником войн, заставивших людей переселиться за океан.

«Сложно придумать легенду, которая бы более точно отражала греческую культуру», — пишет Йейтс. В гавайском языке существует слово «кариой» — развлечение, отдых. В греческом языке использовалось практически то же самое слово». Он отмечают и другие сходства.

«По словам старейшин, чероки, как и хопи, в древности говорили на языке не индейского происхождения. Но затем они перешли на могаукский язык, чтобы продолжать жить вместе с ирокезами. Их старый язык, похоже, включал большое количество заимствований из греческого, языка птолемейского Египта и древнееврейского», — говорит он.

Адэр отмечал лингвистическое сходство между ивритом и языками коренного населения Америки.

Как и в иврите, существительные в индейских языках не имеют падежей и склонений, пишет Адэр. Другое сходство — отсутствие сравнительной и превосходной степеней. «Ни в одном языке, за исключением иврита и индейских языков, не наблюдается такого дефицита предлогов. Индейцы и евреи не имеют служебных частей речи, чтобы разделять слова. Поэтому они должны присоединять определённые символы к словам, чтобы преодолеть этот дефицит», — пишет он.

Взгляд из прошлого

Адэр способен пролить свет на культуру индейцев, что не под силу Йейтсу. Адэр активно общался с индейцами сотни лет назад, когда их традиции были ещё живы. Разумеется, следует допустить, что, будучи иностранцем, он мог неправильно истолковать некоторые аспекты их культуры.

«Из моих наблюдений я сделал вывод, что американские индейцы — прямые потомки израильтян. Возможно, это разделение произошло, когда древний Израиль был морской державой, либо уже после того, когда они попали в рабство. Последняя версия наиболее вероятна», — говорит Адэр.

У них схожая структура племени и организация жрецов, а также обычай устраивать священное место, считает он.

Он приводит один пример схожести обычаев: «Согласно законам Моисея, женщина после путешествия должна пройти очищение. У индейских женщин тоже существует обычай, когда они на некоторое время уединяются от своих мужей и любых общественных дел».

Адэр объясняет отсутствие обычая обрезания следующим образом: «Израильтяне 40 лет жили в пустыне и могли бы и не вернуться к этому болезненному обычаю, если бы Иисус Навин не ввёл его. Первые поселенцы в Америке, столкнувшиеся с тяжёлыми условиями жизни, могли отказаться от этого обычая и затем полностью забыть, особенно, если в путешествии их сопровождали представители восточных языческих народов».

Похоже, что сами чероки неоднозначно относятся к работам Йейтса. Центральный сайт чероки опубликовал выдержки из исследования Йейтса, однако отдельные комментарии, сделанные его читателями, указывают на то, что чероки не желают поддерживать подобные теории.

Говоря о клане чероки, Йейтс утверждает: «Некоторые из них исповедовали иудаизм, несмотря на то, что старейшины Объединённой китувы (организация чероки) яростно отрицают это».