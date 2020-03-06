Параллельные вселенные существуют, физики собирают доказательства

Случалось ли вам ловить себя на мысли о том, что вы существуете в параллельной Вселенной и там все по-другому? Однако такие размышления, когда им предаются ученые, а не простые обыватели, могут многое рассказать о том, как устроена наша Вселенная.

Так, одна из последних научных работ физика-теоретика Стивена Хокинга была посвящена параллельным вселенным и способам, с помощью которых можно доказатьопровергнуть их существование. Но даже если параллельные вселенные существуют, какие они?

Кто знает, чем заняты вы в параллельной вселенной

Что физики думают о параллельных вселенных?

Как пишет Themindunlished.com, физик-теоретик Шон Кэрролл высказал мнение о том, что маломасштабная структура Вселенной указывает на существование множества параллельных миров. Шокирующие комментарии были сделаны на подкасте Jeff Rogan Experience (JRE) в прошлом году. Кэрролл говорит, что тот факт, что крошечные частицы, такие как электроны и фотоны, не имеют одного заданного местоположения во Вселенной, свидетельствует о том, что существует много параллельных вселенных.

Необходимо отметить, что квантовая физика это то, с чем человеческое воображение очень плохо справляется. По этой причине многие лжеученые и всевозможные гуру очень любят впутывать в собственные представления о Вселенной пару-тройку слов о квантовой физике. Об этом они с гордостью заявляют на семинарах и пишут посты в социальных сетях. Как говорится, если не понимаешь что происходит, начинай говорить о квантовой физике. Так что нужно быть очень внимательным и уметь отличать спекулятивные заявления от заявлений настоящих ученых.

Теория бессмертной вселенной распространена среди представителей научного сообщества

В недавно опубликованной статье о тайнах света мы обсуждали квантовую физику — танец электронов вокруг ядра атомов. Это в очередной раз подтверждает то, что мы итак знали — на квантовом уровне все действительно по-другому. Вы только вдумайтесь — пустой вакуум пространства заполнен крошечными частицами, которые постоянно появляются и исчезают. При этом теорема Белла — фундаментальная конструкция в квантовой механике — может доказать существование мультивселенных. Эта теорема имеет дело с ситуациями, когда частицы взаимодействуют друг с другом, запутываются, а затем расходятся в разные стороны. Конечно, есть еще уравнения, законы физики, и закономерности, которым нужно подчиняться, но Кэролл не исключает, что некоторые альтернативные миры действительно могут существовать.

В прошлом Кэрролл выдвинул несколько новаторских, но противоречивых теорий о природе времени и Большого взрыва. Согласно одной из его гипотез, Вселенная возникла не в результате гигантского взрыва, а является бесконечно древней, постоянно расширяющейся Вселенной, в которой время может течь как вперед, так и назад. Звучит захватывающе, не так ли? Кэролл также считает, что квантовая физика — это не просто приближение к истине. Сейчас перед учеными стоят тайны темной материи и темной энергии, а учитывая тот факт, что далеко не все согласуется с Общей теорией относительности Эйнштейна, пришло время заняться нашим пониманием квантового мира.

Параллельные миры могут очень сильно отличаться от нашего, но скорее всего в них действуют одни и те же законы физики

В 2011 году физик Брайан Грин написал книгу под названием «Скрытая реальность: параллельные вселенные и глубинные законы Космоса». В ней британский физик и популяризатор науки пишет, что ученые не могут избежать наличия какой-либо версии мультивселенной в своих исследованиях. Многие физики думают о той или иной версии теории параллельной вселенной. Если все это полная чушь, то это напрасная трата сил и времени. Но если эта идея верна, то это по-настоящему фантастический переворот в нашем понимании мира и Вселенной.Стивен Хокинг также предполагал, что благодаря квантовой механике Большой Взрыв подарил нам бесконечное количество вселенных, а не только одну. Чтобы попробовать доказать наличие или отсутствие параллельных миров, Хокинг в соавторстве с Томасом Хертогом из Левенского Университета (Бельгия), предположили, что если мультивселенная существует, она должна была оставить след в реликтовом излучении. Обнаружить его сможет зонд со специальным детектором, который Хокинг и Хертог предлагают отправить в космос. Подробнее об этой удивительной миссии читайте в нашем специальном материале.

Так что не исключено, что Грин, Кэрролл, Хокинг и Хертог правы. Недавно исследователи из Национальной лаборатории Ок-Риджа в Теннесси объявили о своем желании выяснить существуют ли мультивселенные или зеркальные отражения нашей собственной реальности. Об этом пишет издание New Scientist, так что ждем дальнейших подробностей и надеемся, что скоро у них все получится!й