Почему Англия и Франция действовали в интересах Гитлера и США

«Крестовый поход» Запада против России. Поведение Англии и Франции перед началом Второй мировой войны и в её начале трудно объяснить. Кажется, что англичане и французы помешались. Они сделали буквально всё, чтобы их страны покончили жизнь самоубийством в интересах Гитлера и США.

Помешательство Англии и Франции

Поведение Англии и Франции перед началом Второй мировой войны и в её начале трудно объяснить. Кажется, что англичане и французы помешались. Они потворствовали Гитлеру в развязывании большой войны в Европе, всячески «умиротворяли» агрессора, вместо того чтобы пресечь войну в самом её зародыше. Хотя для этого имелись все возможности – и политические, и экономические, и военные. Мировая война привела к распаду Британской мировой колониальной империи, разрушила Французскую колониальную империю. Война разрушила экономики двух великих держав, опустошила Западную Европу. Западные страны после войны стали «младшими партнерами» американской сверхдержавы.

По сути, англо-французы сами виноваты в своём разгроме. Они не остановили агрессора в самом начале, способствовали росту его мощи. Всячески потворствовали Гитлеру. Не раздавили Рейх в самом начале войны. Они изо всех сил толкали Германию на Россию, но в итоге их игра оказалась примитивнее американской, которые и собрали все сливки войны. Очевидно, что в Париже и особенно в Лондоне не ожидали такой судьбы. Наоборот, британцы планировали усилить свои позиции после мировой войны.

Почему Англия и Франция не раздавили Гитлера в 1936—1938 гг.?

Союзники в 30-е годы могли легко свернуть фюреру шею. Германия была крайне слаба. Это знал Гитлер, его окружение и генералитет. Первые годы нацисты имели вместо реальной силы только воинственные марши, красивые знамена и речи. Даже в 1939 году вступать в войну с Англией и Францией, при наличии фронта с Польшей, было для Третьего рейха самоубийством, не говоря о более ранних операциях. Сами германские военные это знали и жутко боялись. Они легко устранили бы Гитлера: убили либо свергли. Для этого Англии и Франции надо было проявить интерес и волю, дать гарантии. Однако им нужен был Гитлер, поэтому этого не произошло.

Как только Гитлер пришёл к власти, он тут же ликвидировал последствия Версальского соглашения о разоружении Германии. Если в 1933 году военные расходы Германии составляли 4 % от всего бюджета, в 1934 году уже 18 %, в 1936 году 39 %, а 1938 году — 50%. В 1935 году Гитлер в одностороннем порядке отказался выполнять положения Версальского договора о демилитаризации, ввёл в стране всеобщую воинскую повинность и создал вермахт. В этом же году Рейх при согласии Британии отменил ограничения в сфере морских вооружений, стал строить подводный флот. Развернулось широкое строительство боевых самолетов, танков, кораблей, другого вооружения. В стране развернули широкую сеть военных аэродромов. При этом Британия, Франция и США не только не мешали Рейху вооружаться, и явно готовиться к большой войне, наоборот, всячески помогали. Так, Соединенные Штаты накануне войны были главным поставщиком нефти в Германию. Почти половину стратегического сырья и материалов немцы ввозили из США, Англии и Франции, их колоний и доминионов. При помощи западных демократий в Третьем рейхе построили более 300 крупных военных заводов. То есть Запад не только не пресёк вооружение Рейха, наоборот, всеми силами помогал. Финансами, ресурсами, материалами. Никаких нот протеста, военных демонстраций, которые бы сразу образумили Берлин.

Первым шагом фюрера к внешней экспансии стала оккупация Рейнской демилитаризованной зоны в 1936 году. После Версаля Берлин не мог иметь никаких укреплений, вооружений и войск за Рейном, у границ с Францией. То есть западные рубежи были открыты для французов и их союзников. Если немцы нарушали это условия, англо-французы могли оккупировать Германию. В марте 1936 года Гитлер нагло нарушил это условие. Германские войска заняли Рейнскую область. При этом германские полководцы очень боялись этой дерзкой выходки фюрера. Глава германского Генштаба генерал Людвиг Бек предупредил Гитлера, что войска не смогут отразить возможную французскую атаку. Такую же позицию занимал и министр обороны и главнокомандующий вооруженными силами Рейха генерал Вернер фон Бломбер. Когда германская разведка обнаружила концентрацию французских войск на границе, то фон Бломберг умолял фюрера немедленно отдать приказ об отводе частей. Гитлер спросил, перешли ли французы границу. Получив ответ, что они этого не сделали, он сообщил Бломбергу, что этого и не произойдет.

Немецкий генерал Гудериан после окончания Второй мировой войны заявил:

«Если бы вы, французы, вмешались в Рейнской области в 1936, мы бы проиграли все, и падение Гитлера было бы неизбежным».

Сам Гитлер говорил:

«48 часов после марша в Рейнскую область были самыми изматывающими в моей жизни. Если бы французы вошли в Рейнскую область, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами. Военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления».В распоряжении Бломберга было всего четыре боеспособные бригады. Собственно вермахт в Германии появился только после операции на Рейне, когда фюрер приказал срочно сформировать 36 дивизий, но их надо было ещё создать и вооружить. Для сравнения: у Чехословакии было 35 дивизий, у Польши – 40. Авиации у Рейха практически не было. Для операции наскребли три слабых недоукомплектованных истребительных авиаполка (в каждом было едва ли по 10 машин годных к боевым действиям). Франция могла в течение нескольких дней мобилизовать 100 дивизий и легко вышвырнуть фрицев из Рейнской области. А затем заставить сменить правительство и убрать фюрера. Сами немецкие военные и устранили бы Гитлера. Однако в Париже возобладала позиция финансистов, которые испугались глубокого финансово-экономического кризиса (ситуация была тяжёлой) в случае полномасштабной мобилизации и войны. Военные также заняли осторожную позицию. А Англии в парламенте преобладали прогерманские настояния. Мол, немцы взяли своё, воевать нельзя. «Общественное мнение» выступило за «поддержание мира». Поэтому Лондон надавил на Париж, чтобы французы воздержались от резких движений.

Таким образом, если бы в этот момент, когда мизерные силы Гитлера форсировали Рейн, французы и англичане ответили мощной военное демонстрацией, не было бы мировой войны и десятков миллионов погибших. Ни развала Британской и Французской империй. Гитлеровское государство-агрессор уничтожалось в зародыше. Однако Париж и Лондон закрыли на агрессию (как и на последующие) глаза. Гитлера не наказали.

Дальнейшая агрессия Рейха

Также можно было покончить со слабым Третьим рейхом и во время второго крупного кризиса – в 1938 году, когда Гитлер нацелился на Австрию и Судетскую область Чехословакии. Москва в этот период всеми силами старалась создать систему коллективной безопасности в Европе. Но британцы её постоянно и настойчиво ломали, что в итоге и вызвало страшную бойню. Сталин тогда мудро предлагал французам и британцам: давайте дадим совместные гарантии Чехословакии и Польше. В случае агрессии германцев Польша и Чехословакия должны были пропустить Красную Армию для войны с Германией. А Франция и Англия должны были дать обязательства создать Западный фронт против Гитлера. Париж и Лондон на это не пошли. Как и Польша. Они не желали видеть русских в центре Европы. Поняв, что Гитлера толкают на Восток и договориться с Западом не выйдет, Сталин пошёл на пакт с Рейхом в августе 1939 года. В итоге Сталин добился главного: Вторая мировая война началась как столкновение империалистических западных держав между собой. А Россия на некоторое время осталась в стороне, подставить русских, как в 1914 году, у Британии сразу не вышло.

В марте 1938 года Англия и Франция закрыли глаза на аншлюс Австрии (Как Англия подарила Гитлеру Австрию). В сентябре 1938 года было подписано Мюнхенское соглашение о передаче Германской империи Судетской области Чехословакии. Лондон и Париж снова углубили свою могилу. Немецкий генералитет был в панике от действий фюрера и очень боялся войны. Это были трезвые и умные люди, они знали всю глубину слабости Германии и не желали повторения катастрофы 1918 года. Против Гитлера играл даже шеф армейской разведки (абвера) адмирал Канарис. Он держал связь с Британией. Накануне чехословацкого кризиса немецкие генералы хотели устроить переворот и свергнуть фюрера. Однако британцы не поддержали эту идею. Немецкие генералы были готовы совершить переворот и в 1939 году, но их снова не поддержали.

В момент Судетского кризиса западная граница Рейха была голой. Французская армия могла одним броском занять Рур – промышленное сердце Германии. Пока чехи, получившие политическую и военную поддержку Франции и СССР, дрались бы на своих укрепленных линиях. На Востоке против Рейха выступал Советский Союз. Германия не могла воевать сразу с Чехословакией, Францией и СССР. Однако французы и британцы отдали Гитлеру на съедение Чехословакию, не стали заключать союз с СССР и не поддержали военных заговорщиков в самой Германии. То есть можно было вообще не воевать, только оказать организационную и моральную поддержку немецким генералам-заговорщикам, и Гитлера устранили.

Таким образом, Запад своими руками невиданно усилил Гитлера. Ему создали непререкаемый авторитет. Внушили веру германскому народу и армии в его гений. Многие вчерашние генералы-заговорщики стали преданными слугами режима.

Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, глава правительства Италии Бенито Муссолини, рейхсканцлер Адольф Гитлер и премьер-министр Франции Эдуард Даладье перед подписанием Мюнхенского соглашения о передаче Судетской области, входившей в состав Чехословакии, Германии. Слева от Чемберлена стоит рейхсминистр авиации генерал-фельдмаршал авиации Германии Герман Геринг. 29 сентября 1938

Упущенные возможности раздавить Гитлера

Ещё одна возможность задушить Гитлера была у Франции и Англии в марте 1939 года, когда Рейх расчленил и оккупировал Чехословакию (Как Запад сдал Чехословакию Гитлеру), Клайпеду-Мемель. Никакого пакта с Россией у Гитлера ещё не было. Советский Союз мог создать Восточный фронт. Вермахт был ещё слабым. Чехословакия с одобрения западных держав ещё могла оказать сопротивление. Но Западная Европа снова пошла на «умиротворение» агрессора».

Даже в сентябре 1939 года Англия и Франция ещё могли покончить с Гитлером сравнительно малой кровью и быстро. Все боеспособные силы Рейха были связан Польской кампанией. С западного направления Германия была практически оголена – сильных оборонительных линий не было, здесь стояли второстепенные резервные части, без танков и авиации. Снова Рур был практически беззащитен. Отличный момент, чтобы покончить с Германской империей – удар в военно-промышленное и энергетическое сердце. Но англичане и французы начинают «странную» войну («Странная война». Почему Англия и Франция предали Польшу). По сути, они спокойно ждут пока немцы избивают поляков. «Бомбят» Германию листовками, играют в футбол, пробуют вина, братаются с германскими солдатами. Позже германские военачальники признавали, что если бы союзники в этот момент выступили, пока немцы воевали в Польше, то Берлину пришлось бы просить о мире.

Англия и Франция совершили самоубийство. Они не уничтожили заведомо воинственный и агрессивный гитлеровский режим, упустили несколько благоприятных моментов для разгрома Рейха. Париж и Лондон сначала помогли Гитлеру вооружиться до зубов, скормили ему часть Европы, спровоцировали фюрера на дальнейшие захваты, рассчитывая, что вскоре немцы снова схватятся с русскими.

Весной 1940 года Гитлер снова очутился в тяжёлом положении. На Западном фронте ему противостоят армии Франции и Англии, которые опираются мощную оборонительную линию. Пока ещё не оккупированы враждебные Бельгия и Голландия, свободны Дания, Норвегия, Люксембург, балканские страны. У немецкого подводного флота нет свободного выхода в Атлантику. Британский флот может легко блокировать слабые германские ВМС. Западные державы имеют возможность отсечь Рейх от источников стратегических ресурсов и материалов. Англо-французы готовят операцию по высадке в Скандинавии. Германский генералитет по-прежнему недоволен начатой фюрером войной. Ресурсов для длительной войны нет, снова угроза сокрушительного краха.

В этих условиях Гитлер начинает операцию по захвату Норвегии. Западные державы вовремя получают данные о подготовке захвата Норвегии. Однако англо-французы затягивают вопрос о высадке своих войск в Скандинавии. Англия и Франция имеют мощный совокупный флот, то есть могут просто перетопить германские транспорты с десантными частями и уничтожить германские ВМС. В итоге Гитлер терпит страшное поражение, теряет доступ к железной руде, что может привести к военному заговору и перевороту. Но союзники этот шанс упускают. Они в последний момент откладывают высадку своего десанта, и немцы опережают их совсем немного.

Англия и Франция имели шансы остановить Гитлера даже в мае 1940 года. Они получают секретные планы Берлина по разгрому союзников Голландии, Бельгии и Франции. Немцы собирались прорваться к морю через Арденны и отсечь большую группировку войск врага в Бельгии. Союзники знали точную дату начала немецкого наступления. И снова бездействия и апатия. Гитлер получает возможность провести новый «блицкриг», вермахт берёт Париж. Позиции фюрера в самой Германии и Европе становятся стальными.

В результате выходит так, что Англия и Франция действовали в интересах Гитлера и США. Сделали буквально всё, чтобы возвысить Гитлера, создать ему авторитет гения и великого непобедимого вождя, отдали почти всю Европу. Сдали практически без боя даже Францию. Национальные интересы французов и англичан были пожертвованы в пользу интересов наднационального финансового капитала (с главной базой в США), который сделал ставку на развязывание новой мировой войны. Финансовый интернациональный капитал («мировая закулиса», «золотая элита» и т. д.), включавший в себя королевские семьи, высшую аристократию Старого Света, финансовые дома, объединённые в сеть орденов и масонских лож, подчинившие себе спецслужбы стран, смог парализовать, лишить воли к сопротивлению правящие круги Англии и Франции. При этом многие представители британской и французской элиты сами работали на становление «нового мирового порядка». Национальные интересы Великобритании, Англии, Германии, да и самих США, были для них безразличны. А главным противником хозяева Запада видели сталинский СССР. Поэтому Гитлеру и позволили создать свой «евросоюз», чтобы бросить его на Россию. На русских, которые посмели создать альтернативу западному рабовладельческому миру, начать строительство своего справедливого мирового порядка. Русскую (советскую) глобализацию.

Премьер-министр Франции Эдуард Даладье (второй справа) и его кабинет министров возвращаются из Елисейского дворца 2 сентября 1939 после принятия решения о всеобщей мобилизации. На следующий день, 3 сентября 1939 года, Англия и Франция объявят войну Германии

Премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен приветствует толпу у официальной резиденции на Даунинг-Стрит 10 в Лондоне в день объявления войны Германии. Позади Чемберлена стоит его личный парламентский секретарь Александр Дуглас-Хьюм, лорд Данглас