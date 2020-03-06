Буквально через 15 лет может появиться Парк юрского периода

До сегодняшнего дня многие ученые спорят о таком моменте в истории, как существование динозавров, вымерших миллионы лет назад. Но неоднократно находились останки скелетов динозавров, из которых ученым удалось выделить ткани и клетки, с сохранившимися в них ядрами, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Часть специалистов считают подобное не более, чем фальсификацией данных, ведь никакое ДНК не может сохраняться миллионы лет. При этом стоит учитывать еще и то, что молекула ДНК очень хлипкая и может легко повреждаться. Но, тем не менее, ученые, которые обнаружили целые ДНК динозавров, планируют заняться реконструкцией тех видов, которые вымерли миллионы лет назад. В результате этого через 15 лет может получится создать что-то, что будет отдалено напоминать Парк юрского периода. На сегодняшний день остается очень много вопросов, ответы на которые получить вряд ли получится. Почему ученые не искали ДНК в окаменелостях раньше? Или же они искали и, возможно, даже клонировали уже некоторых особей, но все это было строго засекречено? Такими темпами не исключено, что в скором времени будут обнаружены и свежие и яйца динозавров, которые сохранились в идеальном состоянии.