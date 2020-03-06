Врач назвал признаки, которые указывают на дефицит тестостерона у женщин

Тестостерон считается основным мужским половым гормоном, но для женщин он не менее важен. Он принимает участие во множестве химических процессов в организме, влияет на прочность костей и укрепление мышц, участвует в производстве красных кровяных телец, оказывает влияние на переработку жиров и воздействует на настроение. К тому же, тестостерон — предшественник «женского» гормона эстрогена. Уролог-эндокринолог Николай Григорьев назвал визуальные признаки, благодаря которым каждая представительница прекрасного пола сможет определить, что тестостерона ее организму явно не хватает.Читайте на Информинг.Ру: Врач-стоматолог рассказал, как искать скрытый сахар и в чем его вредДефицит тестостерона приводит к ускоренной деградации и дефициту белков мышечной ткани — саркопении, предупреждает врач. Количество мышечной ткани уменьшается. Визуальными проявлениями будут провисания мышц спины — появляются так называемые ламбрекены. Также начинают провисать трицепсы, особенно при поднятой руке. Еще один видимый признак — ослабление мимических мышц лица. «Дефицит тестостерона приводит к уменьшению количества и качества не только скелетной мышечной массы лица и тела, но и к аналогичным изменениям гладких мышц внутренних органов. Они могут проявляться нарушениями мочеиспускания, связанными с расслаблением сфинктеров и детрузора мочевого пузыря», — предупреждает Николай Григорьев.

Врач советует женщинам, которые обнаружили у себя эти признаки, обратиться в больницу. Опытные медики помогут привести уровень гормона в норму, тогда наладится физическое и психологическое здоровье. Кроме того, женщина будет красивой. Ведь, как говорит врач, дефицит полового гормона в значительной степени снижает эффективность всех косметологических процедур. Яндекс Дзен