В приложении Google Earth обнаружен вход в секретную базу США

Пользователь сервиса Google Earth пришел в восторг, когда во время осмотра Зоны 51 обнаружил скрытый вход прямо у подножия горы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Напомним, Зона 51 – секретный объект, который официально является военной базой. Однако в это верят далеко не все: конспирологи уверены, что на объекте проводят испытания над инопланетянами и тестируют их технологии. Если внимательно посмотреть на видео, которое было опубликовано на YouTube-канале Finding UFO, то можно возле горы увидеть несколько автостоянок нестандартной формы. Одна стоянка отличается туннельным входом. На холм ведет дорога, которая резко обрывается. В конце этой дороги имеются припаркованные автомобили.Согласно снимкам со спутника, постройки датируются 2005 годом, в 1998 году их ещё не было. Некоторый пользователь отметил, что на территории с большой долей вероятности ведется добыча некоторых полезных ископаемых. Это объясняет наличие всех сооружений. Вокруг Зоны 51 имеется немало горнодобывающих компаний.