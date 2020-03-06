У Олега Тинькова выявили рак крови

Известный бизнесмен Олег Тиньков сообщил, что болен лейкемией. Он признался, что такой диагноз ему поставили еще в конце прошлого года и он успел пройти химиотерапию. Российский предприниматель подчеркнул, что этот факт никак не отразится на его деятельности, поскольку он «уже пару лет, как отошел от операционной деятельности».Болезнь Олега Тинькова: у банкира выявили рак«У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — поведал предприниматель.По словам Тинькова, его заболевание не скажется на бизнесе, так как последние пару лет предприниматель не занимается операционной деятельностью. Он также отметил, что не хотел говорить о болезни, но последние события заставили рассказать о своем состоянии.«Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку», — добавил Тиньков.

В настоящее время Олег Тиньков находится в Лондоне, где рассматривается вопрос о его экстрадиции в США. Американский Минюст обвинил основателя российского банка в том, что он скрыл миллиард долларов в активах и доходах при отказе от гражданства США.По версии Минюста, Тиньков был мажоритарным акционером TCS Group Holding (головная компания банка «Тинькофф»). В 2013 году она провела первую публичную продажу акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. Стоимость доли Тинькова превысила миллиард долларов. Через три дня он отказался от американского гражданства и должен был сообщить о размере прибыли в Налоговую службу США и уплатить налог. Минюст США утверждает, что бизнесмен представил документ с заниженной суммой полученного дохода.Олег Тиньков известен как основатель сети магазинов бытовой техники «Техношок», заводов «Дарья», производивших замороженные полуфабрикаты, пивоваренной компании и сети ресторанов «Тинькофф». Является основателем и председателем совета директоров «Тинькофф банка». Кредитное учреждение основано в 2006 году.