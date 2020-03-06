ТОП-10 фантастических книг, которые взлюбили советские школьники

Мы уже вспомнили самые популярные детские книги у школьников СССР и современных подростков, а также узнали, какие книги незаслужено забыты и практически недоступны для современных школьников в бумажном виде. Теперь вспомним, что мы, советские школьники, любили читать по жанрам. Конечно же, эту серию откроет фантастика.

1. «В ночь Большого прилива» Владислава Крапивина

Другие галактики и миры всегда манят подрастающее поколение. Ведь в детстве нет препятствий и ограничений для фантазии, все кажется возможным, особенно, если это происходит с такими же мальчишками и девчонками, как ты. Владислав Крапивин, как никто другой, умеет восполнять эту детскую тягу к неизведанному, одновременно пробуждая лучшие чувства: сострадание, поддержку, участие, любовь и преданность. Герои книг просто оживают на наших глазах и становятся своими — близкими и друзьями.Фантастические книги Крапивина, которые большинство советских школьников впервые читали в журнале «Пионер», несли в себе не только приключения в иных мирах, но и крепкую дружбу, взаимопомощь, патриотизм и самопожертвование. Фантастика органично вплеталась в повседневную мальчишечью жизнь, и читатель уже буквально с первых страниц не мог представить, как это все можно разделить. К счастью, многие современные дети и сейчас читают книги Крапивина «запоем».

2. «100 лет тому вперед» Кира Булычева

Еще один наш родной российский детский фантаст, который создал для советских школьников особый мир будущего в котором живет обычная школьница Алиса Селезнева. Ну и что, что она летает со своим папой-ученым директором космического зоопарка по разным планетам, дружит с инопланетным профессором Громозекой и частенько вступает в схватки с космическими пиратами? Все равно она самая обычная девочка из XXI века.Книга «100 лет тому вперед» занимает в цикле про Алису особое место, ведь по ее мотивам снят культовый в СССР детский фильм «Гостья из будущего». Надо ли говорить о том, что фильм по телевизору показывали не часто, а расставаться с его героями категорически не хотелось? Поэтому и книга получила просто огромную популярность. В библиотеках на нее выстраивались очереди, а счастливые владельцы если и давали ее почитать, то только «на один вечер». Современные школьники могут наслаждаться этим шедевром без ограничений, поэтому лично я им завидую.

3. «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого

Книга, написанная в 1927 году, держала в напряжении ни одно поколение советских школьников. Эта история имеет отголоски реальности, ведь она о науке, жажде власти и противостоянии двух великих держав — США и России (СССР). Поразительно, но после открытия советскими физиками Басовым и Прохоровым квантового генератора, академик Л. Арцимович, выступая на всесоюзном совещании научных работников, сказал:Для любителей научной фантастики я хочу заметить, что игольчатые пучки атомных радиостанций представляют собой своеобразную реализацию идей „гиперболоида инженера Гарина.Знали ли об этом простые мальчишки и девчонки, которые с жадностью «глотали» страницы зачитанной книги? Скорее всего, нет. Но это не делало ее менее увлекательной.

4. «Аэлита» Алексея Толстого

И еще одна любимая советскими школьниками фантастическая книга от создателя Буратино. На этот раз о прекрасной марсианке и трепетной истории любви. И, конечно же, эту книгу предпочитали девочки. Ведь книг о любви в то время было совсем не много. А уж если ее героиней оказалась инопланетянка, а действие происходит в правдоподобных марсианских пейзажах, популярность была обеспечена. Примечательно, что автор, осознавая главную целевую аудиторию своего произведения, сам в 1937 году переделал первоначальный роман в повесть для юношества. А еще, это произведение получило развитие и продолжение: в 1967 году советский фантаст Константин Волков написал расширенную редакцию «Аэлиты» с оригинальным сюжетом «Марс пробуждается», которая также получила популярность у советских детей.

5. «20 тысяч лье под водой» Жюля Верна

Да, знаменитый капитан Немо и его подводная лодка Наутилус также занимают почетное место в нашем ТОПе. Конечно же, в СССР просто не было школьников, не знакомых с творчеством Жюля Верна. А уж приключения капитана Немо стали просто эталоном фантастики и приключений. Удивительно было уже то, что писатель фактически предсказал появление подводных лодок и возможности длительных путешествий под водой. Что еще можно сказать об этой книге? Да только то, что ее просто нужно прочесть, пусть это сейчас и не модно.

6. «Человек-амфибия» Александра Беляева

И опять ранняя советская фантастика, которая остается актуальной до сих пор. Ихтиандр стал просто именем нарицательным, а эту книгу читали и перечитывали наши бабушки, дедушки, папы и мамы, а потом и мы сами. Наши дети, избалованные другой фантастикой, могут не захотеть читать книгу, но с удовольствием посмотрят фильм, тем более, что экранизации этой повести продолжаются. Ну а мы, вполне можем захотеть перечитать это пронзительное произведение о человеческом одиночестве и трагедии быть не таким, как все.

7. «Приключения Электроника»Евгения Велтисова

Да, это совсем детская книга, более известная в СССР благодаря одноименному фильму. Многие дети (и я в том числе) даже не знали, что есть такая книга. И если она случайно попадала в руки, восторг был полным, ведь в книгу у удивительного мальчика-робота Электроника и его живого друга Сережи гораздо больше разных приключений. Достаточно только сказать, что там появляется подруга Электроника девочка-робот. В СССР у книги были до обидно маленькие тиражи, поэтому даже в библиотеках найти ее было сложно. Зато сейчас все желающие могут расширить свое представление о приключениях Электроника и узнать, что было дальше (лично меня финал фильма очень разочаровал).

8. «Затерянный мир» А.Конан Дойла

Путешествие в дебри Амазонки на неизведанные горные плато и встреча с живыми динозаврами — что может быть увлекательнее? И никакие уроки географии и биологии вместе взятых не смогут убедить в том, что такое представление о строении нашей планеты ошибочно. Там внутри явно не пустота, и в это хочется верить, особенно, когда читаешь о приключениях удивительной экспедиции Челленджера со спутниками (профессором Саммерли, лордом Джоном Рокстоном и репортером Мэлоуном, от чьего лица ведётся повествование).Тут мало науки, зато много фантастики и удивительных находок. Но именно это всегда и увлекает юных читателей. Лично я перечитывала эту книгу 3 раза. А вы?

9. «Янки при дворе короля Артура» Марка Твена

И еще одна фантастика от классика. Король юмора Марк Твен остался им повествуя об американце, который волей судьбы оказался при дворе короля Артура. История, смешанная с приключениями и путешествиями во времени и приправленная удивительным талантом Твена увлекала и не давала оторваться от чтения этой книги. Кстати, многие узнали о ней также благодаря одноименной экранизации. Но читать все равно было интересней. И очень хотелось верить, что главные герои смогут вернуться домой. Хотя и в далеком прошлом предприимчивый янки зря времени не терял и смог обустроить средневековье на свой лад.Кстати, этой удивительной историей Марк Твен положил начало целой серии книг и фильмов о таких случайных перемещениях во времени. И сейчас даже есть специальный термин — попаданцы.

10. «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких

И этот ТОП-10, конечно же, был бы неполным и незавершенным без гениального произведения Аркадия и Бориса Стругацких. НИИЧАВО — Научно-исследовательский институт Чародейства и Волшебства стал родным и близким для нескольких поколений советских подростков и взрослых. А уж о том юморе которым пропитаны страницы этой книги и говорить не нужно. Кстати, кто еще не знает (неужели такие есть?) знаменитая новогодняя сказка «Чародеи» снята по мотивам этой книги. Но, тем кто смотрел фильм, не нужно обольщаться, что знакомство со Стругацкими состоялось. Совсем нет, книга совсем о другом, и в ней всего намного-намного больше.А какую фантастику любите читать вы и ваши дети? Расскажите!