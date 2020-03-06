Через 15 лет амазонские леса будут не поглощать углекислый газ, а выделять его

Учёные пришли к устрашающим выводам: рост температур становится причиной гибели амазонских лесов. Это значит, что совсем скоро они могут больше выделять углекислый газ, нежели кислород. Усугубление ситуации с климатом неминуемо, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сегодня тропические леса фильтруют примерно 15% всего углекислого газа на планете, однако с каждым годом это число уменьшается. Выбросы парникового газа растениями возможны при засухах, пожарах и вырубке. Именно первый пункт скоро станет главной проблемой для половины населения мира. Учёные изучили изменения двух тропических лесов – джунглей Амазонии и бассейна реки Конго. Эксперты проанализировали жизненный цикл деревьев 11 африканских стран. Позже данные были сравнены с 321 участком в Амазонии. Как было установлено, за это десятилетие леса станут улавливать значительно меньше углекислого газа. К 2035 году джунгли превратятся из поглотителя CO2 в его источник.Вряд ли у человечества получится остановить тот механизм по выбросу парникового газа, который уже запущен на всю мощность. Людей ожидает климатическая катастрофа, её можно только отстрочить, но не победить.