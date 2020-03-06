«А возьмите меня». Россиянка попросила Путина взять ее замуж

Жительница Иваново озвучила необычную просьбу российскому лидеру.

Жительница Иваново попросила президента Владимира Путина взять ее замуж. Это произошло во время общения российского лидера с горожанами после посещения поликлиники.

«А возьмите меня замуж», — прокричала россиянка.

По данным агентства, российский лидер был озадачен просьбой девушки. Они перекинулись парой фраз, после чего она поблагодарила президента.

Позже на встрече с представителями общественности Путин подтвердил, что в Иваново ему предложили вступить в брак.

«Иваново всегда называли городом невест, и сегодня я тоже получил соответствующее предложение здесь, мне кажется, камеры работали», — сказал он.

Озвучившая необычную просьбу россиянка выразила надежду, что Путин как-нибудь увидит ее фотографию, «а там есть и мой номер», заключила девушка.

Путина неоднократно спрашивали о том, планирует ли он жениться. В ходе ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2018 года он заявил, что когда-то «как порядочный человек» должен будет это сделать.

Владимир Путин в течение 30 лет состоял в браке с Людмилой Путиной. В начале июня 2013 года они объявили о разводе. У них две дочери.