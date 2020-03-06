Эрдоган подал иск к депутату от оппозиции после драки в парламенте

РИА Новости напоминает, что ранее Озкоч обвинил Эрдогана в использовании слова «kelle» (грубое название мёртвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, и обвинил президента в предательстве, добавив, что дети самого президента уклонились от службы в армии. Из-за заявления Озкоча в турецком парламенте в среду вспыхнула массовая драка с участием депутатов от правящей Партии справедливости и развития и НРП.

«Мы подали иск о моральной компенсации в размере одного миллиона лир против Озкоча из-за его грубых и грязных заявлений в отношении нашего президента. Мы также предъявили обвинение в оскорблении президента», — написал Айдын в Twitter.

По сообщению газеты Hurriyet, генпрокуратура Анкары начала расследование в отношении Озкоча по обвинению в «оскорблении президента».