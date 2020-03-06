Вице-губернатор Кузбасса предложил жителям платить за экологию

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Вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов предложил жителям платить за экологию. Об этом он написал на своей

странице в Instagram.

Так, Панов сообщил, что многие жители Кузбасса отапливают дома углем, покупая в целях экономии топливо более низкого качества, и увеличивая тем самым уровень вредных выбросов в атмосферу.

По словам чиновника, переход частного сектора в крупных городах с использования традиционных марок на марку Т может существенно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Однако, отметил Панов, уголь марки Т дороже угля традиционных марок.

«Все ли будут готовы платить за него? (А в итоге — за экологию)», — задался вопросом чиновник.

Жители региона в комментариях к публикации рекомендовали вице-губернатору пролоббировать субсидии со стороны властей для закупки более экологичного топлива, а не перекладывать эту обязанность на плечи населения.

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