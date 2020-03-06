Эрдоган высказался насчет договоренностей с Россией по Идлибу

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время обращения к членам правящей партии в Анкаре, 5…

Burhan Ozbilici/AP

Президент Турции Тайип Эрдоган прокомментировал российско-турецкое соглашение по Идлибу. Об этом пишет газета Hurriyet.

Он заявил, что заключенные договоренности будут выгодны всем сторонам.

По словам Эрдогана, они защищают границы Турции от атак сирийского режима и терактов, а также «готовят почву для стабилизации и нормализации» в Идлибе.

Кроме того, он отметил, что документ защищает турецких военных в Сирии и мирное население.

5 марта Эрдоган провел в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По их итогам был согласован совместный документ. В нем прописано прекращение боевых действий с 6 марта, создание коридора безопасности шириной шесть км к северу и югу от трассы М4 в Сирии.

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