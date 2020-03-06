Предложившая Путину жениться на ней россиянка рассказала о беседе с президентом

Фото: Telegram-канал «LIFE SHOT»

Жительница Иваново, которая предложила президенту России Владимиру Путину жениться на ней, раскрыла подробности своей беседы с главой государства. Ее слова в пятницу, 6 марта, приводит Telegram-канал Life Shot.

«Президент мне сказал, что это интересное предложение», — рассказала россиянка.

Она отметила, что успела передать Путину свою фотографию, на которой указан ее номер телефона. «Фотографию я передала, а там уже будет видно», — добавила девушка.

Ранее сообщалось, что во время общения президента с жителями Иваново после его посещения местной поликлиники одна из присутствовавших там горожанок предложила Путина взять ее замуж. После этого они девушка и президент перекинулись парой фраз.