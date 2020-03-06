Прокуратура просит следком подключиться изучению ситуации отсутствием лицензий алтайских туббольницах

Начальник отдела по надзору за исполнением законов в социальной сфере прокуратуры Алтайского края Светлана Марышева обратилась в Следственный комитет с просьбой провести проверку по обращению общественника Сергея Шуленина. Активист ранее жаловался на нарушения законодательства в медучреждениях региона, а именно на отсутствие лицензий по профилю «фтизиатрия» в туббольницах. Копия документа за подписью прокурора имеется в распоряжении ИА «Банкфакс». Таким образом, скандальная ситуация может стать предметом проверки следкома.

Как следует из обращения Светланы Марышевой, в прокуратуру региона поступила жалоба Сергея Шуленина о возможных нарушениях законодательства при оказании медицинской деятельности без необходимой на то лицензии. В прокуратуре решили подключить к данному вопросу СУ СКР по Алтайскому краю. 4 марта следкому направили обращение общественника с просьбой проверить изложенные им данные и направить ему ответ. Также копия с просьбой провести свою проверку направлена в территориальный орган Росздравнадзора.

Напомним, что в марте 2020 года территориальный отдел Росздравнадзора по Алтайскому краю проведет отдельную проверку деятельности Министерства здравоохранения региона. Ее целью станет контроль за выполнением предписания ведомства об устранении нарушений лицензионной деятельности, выданного министру Дмитрию Попову еще в сентябре. Речь идет об отсутствии лицензий по профилю «фтизиатрия» в Рубцовском противотуберкулезном диспансере и Лебяженской туббольнице.

Согласно документу за подписью Светланы Марышевой, проверка Росздравнадзора проводилась в сентябре 2019 года, когда и было выявлено отсутствие лицензий в указанных медучреждениях. По имеющейся информации, министру здравоохранения уже тогда выдали предписание об устранении выявленных нарушений. 29 ноября ему вынесли предостережение, в котором говорилось о «недопустимости нарушения обязательных требований». В марте Росздравнадзор, по информации прокуратуры, вновь проверит деятельность Минздрава по этому вопросу.

Также в прокуратуре отмечали, что обращение Шуленина о противоправной деятельности учреждений в Рубцовске, Лебяжьем и Бийске без специальных лицензий по профилям «эпидемиология» и «диетология» было передано в региональные Минздрав и Росздравнадзор, которые проведут проверки. О результатах общественника обещали уведомить в установленные законом сроки. Впрочем, если он считает, что сотрудниками алтайского Минздрава или медучреждений были совершены какие-либо преступления, он вправе обратиться в органы предварительного следствия, подытожили в прокуратуре.