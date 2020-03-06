Расколет ли Европа Турцию изнутри? — NovostiNK — Новости Армении

6 марта 2020, 11:30 — NovostiNK Греция оказала жесткое сопротивление турецкому шантажу. Речь о беженцах, которых Турция пустила к греческой границе, чтобы шантажировать Европу и получить ее поддержку в противостоянии с Россией.

Но пока поддержку Европы получает Греция. Есть сведения, что министр ИД Франции заявил, что Париж поможет Афинам крепко держать на замке шенгенскую границу и не пропустить беженцев. Ужесточила границу с Турцией и Болгария.

Европа говорит, что предоставила Турции финансовую помощь для содержания беженцев. Турция парирует, что финансирования было недостаточно. Анкара ожидает от Европы как минимум еще несколько миллиардов евро, которые будут направлены на военные нужды. Накануне Эрдоган заявил, что обратился за помощью к США, попросив вооружений.

Ни США, ни НАТО не спешат с этим. Эрдоган отправился в Москву на переговоры с Путиным в условиях, когда Европа заявляет, что не поддастся на шантаж Турции.

Как долго продержится Европа? Это зависит от того, в какой мере лидеры европейских стран осознают, что дело тут не в гуманитарном аспекте, а в безопасности Европы, ее достоинстве и будущем.

Заставит ли Европа беженцев «вернуться», перевернув планы Эрдогана создать хаос для Старого света и инспирируя хаос в самой Турции? Расколют ли беженцы Турцию изнутри? На днях устами своего советника президент Турции обещал расколоть Россию посредством проживающих в этой стране 25 млн. мусульман.

Это также косвенная угроза Европе, где тоже немало мусульман. Эрдоган, к примеру, грозился этим Германии. Лучшим способом превенции станет, пожалуй, раскол Турции изнутри. И союзником Европы в этом деле может стать Сирия.

Президент Сирии Башар Асад, который проповедует алавизм, в интервью России-24 заявил накануне встречи Путина и Эрдогана, что сирийский и турецкий народы связаны семейными и другими узами, и воевать друг с другом не нормально. Не понятно, ради чего турки погибают в Сирии, сказал он.

Страх Эрдогана перед расколом изнутри чрезвычайно велик, он экзистенциональный по сути, так, что несколько недель назад он даже созвал специальное совещание по этому вопросу.

После совещания сотрудник его администрации заявил, что «распространение армянской трактовки событий 1915 года» может расколоть Турцию. И тут вопрос восходит к идентичности турецкого народа. Примечательно, что пару лет назад этому народу дали возможность документально ознакомиться с собственными корнями.

Акоп БАДАЛЯН, Обозреватель