Джиро д’Италия 2020: лучшие коэффициенты букмекеров, ставки и фавориты

Сезон в велоспорте постепенно набирает обороты. Уже состоялся ряд гонок, правда, основные соревнования еще впереди. Среди топовых велогонок, которые должны произойти в ближайшее время, выделим Париж-Ниццу, стартующую 8, завершающуюся 15 марта. Также впереди Вуэльта Каталонии. Она будет проводиться с 23 по 29 марта. Тур Фландрии стартует 5 апреля.

Велоспорт 2020 характеризуется высокой конкуренцией, поэтому предсказать победителя любого этапа, а также соревнований крайне непросто. Букмекеры уже начали выставлять коэффициенты на предстоящие заезды. Более подробную информацию легко найти на официальных сайтах букмекерских компаний.

Типы ставок на велогонку Джиро д’Италия

С 9 по 31 мая пройдет велогонка Джиро Италия. Один из важнейших этапов мировой серии, который уже сейчас ожидают фанаты представленной спортивной дисциплины. Маршрут соревнований выбран привычный, поэтому многие фанаты и эксперты находятся в ожидании напряженной борьбы за желтую майку лидера.

Причем букмекерские конторы уже начали прием ставок на представленную гонку. Многие ошибочно думают, что вариантов прогноза на велоспорт немного. Однако линии большинства букмекеров полны актуальными вариантами. Причем доступны даже специальные ставки.

Среди наиболее популярных вариантов прогноза выделим:

Ставка на победителя гонки. Учитывая число этапов в Джиро д’Италия, зарабатывать будет легко едва ли не каждый день. Ставка на попадание в призы. Дуэль гонщиков. Выбираете двух спортсменов, прогнозируете, кто окажется выше в итоговом финишном протоколе. Ставка на победителя Джиро д’Италия. Традиционно сопровождается высоким коэффициентом, поскольку давать предсказание на длинную дистанцию непросто.

Также букмекерские конторы часто предлагают дополнительные рынки для каждого конкретного этапа.

Рекомендации новичкам относительно совершения ставок

Велогонка Джиро Италия непредсказуема. Учитывая внушительное число участников, сложность маршрута, делать прогнозы будет нелегко. Среди факторов, которые необходимо учитывать:

Рельеф трассы. Команда, за которую выступает гонщик. Она может обеспечить ему более качественные комплектующие. Последние результаты спортсмена.

Если проанализировать представленные факторы, делать верные ставки на велоспорт станет намного проще.

Компании, принимающие ставки на велоспорт

Несмотря на популярность Джиро д’Италия или Тур де Франс, данный вид спорта представлен далеко не в каждой букмекерской конторе. Правда, число компаний, включающих велоспорт в линии, стремительно возрастает. Благодаря этому реализовать собственные знания о гонках, спортсменах несложно.

Среди контор, уже сегодня принимающих ставки на велоспорт, выделим:

William Hill

Букмекер уже представил котировки относительно фаворитов соревнований:

— Ричард Карапас – 3.0

— Ремко Эвенепул – 5.5

— Саймон Йейтс – 5.5

— Винченцо Нибали – 6.0

Марафон

Пока компания также предлагает только рынки относительно победителя турнира. Коэффициенты для каждой гонки появятся в день заезда или за сутки до него.

— Ричард Карапас – 3.0

— Винченцо Нибали – 3.75

— Ремко Эвенепул – 5.5

— Саймон Йейтс – 6.0

1xBet

Линия конторы богата соревнованиями по велоспорту. Достаточно зарегистрироваться с бонусом 6500 RUB в 1хБет, чтобы начать делать прогнозы на такие соревнования.

Бетсити

Букмекерская представила в линиях котировки на победителя в двух важных предстоящих гонках: Джиро дИталия и Тур де Франс.

— Ричард Карапас – 2.75

— Винченцо Нибали – 3.75

— Саймон Йейтс – 6.0

— Якоб Фульсанг – 7.0

Bwin

Букмекер также пока предлагает делать ставки на победителя соревнований.

— Ричард Капарас – 3.0

— Винченцо Нибали – 4.0

— Ремко Эвенепул – 4.75

— Саймон Йейтс – 6.0

1хСтавка

Компания пока предлагает только котировки на Гран-При Жан-Пьера Монсере 08.03.2020. Ближе к началу события обновятся коэффициенты.