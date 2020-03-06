Младший брат Илона Маска научит молодежь правильно питаться

Кимбал Маск, младший брат Илона Маска, решил пойти по стопам легендарного родственника и завоевать репутацию инноватора – но не в области автомобилестроения, а в индустрии сельского хозяйства. Он планирует создать суперферму, где в городских условиях будут вертикально выращиваться овощи и зелень. У него уже есть подобная ферма в Бруклине, но Маск планирует расширяться. Попробуем разобраться, как младший брат планирует достичь успехов старшего.

Младший брат Илона Маска, 47-летний Кимбал, решил научить молодежь правильно питаться. Шеф-повар, ресторатор и владелец инновационной городской фермы, недавно Кимбал Маск рассказал, что старается вовлечь молодежь в индустрию производства питания. «Мы учим их заниматься едой – и нам это удается», – говорит Маск.

В индустрии производства продуктов питания имя Кимбал Маск пытается занять то же место, что его брат Илон уже обозначил для себя в мире автомобильной промышленности – он точно так же стремится получить репутацию новатора, но ему интереснее делать еду, а не машины.

В 2016 году Кимбал Маск, профессиональный шеф-повар, основал компанию Square Roots – ферму, на которой выращивали овощи и зелень, расположенную в одном из зданий в Бруклине. Ферма представляет собой вертикальные ряды высаженных растений, освещаемых искусственным путем – считается, что это идеальный способ накормить жителей центра города свежими местными продуктами, выращенными экологичным способом. По информации портала CNN Business, сейчас Маск планирует создать суперферму, где будет 25 огромных грузовых контейнеров с климат-контролем, холодильником и системой контроля за биологической безопасностью.

Кимбал Маск рассказывает, что еда интересовала его с детства. «Когда я был ребенком, единственным способом собрать семью за столом было приготовить для них обед», – рассказывал он CNN Business. Он добавляет, что пока в 90-е все были одержимы новым возможностями, которые предоставлял интернет, самого его увлекала кулинария.

дея создания вертикальной фермы впервые появилась еще в начале XX века, однако воплотить ее по-настоящему можно только сейчас, с появлением новых сельскохозяйственных технологий, таких, как гидропоника, аквапоника и аэропоника. И действительно, Кимбал Маск – не первый, кто основал ферму, где выращивают 120 сортов зелени, овощей и клубники. Конкуренцию ему составляет Джефф Безос, который в 2013-м основал компанию Plenty в Кремниевой долине, где тоже выращивают овощи.

Square Roots – не единственная компания Маска-младшего: прежде чем стать фермером, он создал в США сеть ресторанов The Kitchen. Первое заведение открылось в Боулдере, в штате Колорадо – университетском городе, где модному ресторану с хумусом и запеченной тыквой с фисташками легко завоевать сердца аспирантов и докторов наук.

Сейчас у Кимбала Маска есть также рестораны в крупнейшем городе Колорадо, Денвере, и в Чикаго, в Иллинойсе: их концепция – вполне в духе самых прогрессивных заведений. Там подразумевается, что продукты доставляются на кухню от местных фермеров и выбираются по сезону (никаких свежих ягод зимой).

Впрочем, если сравнивать меню, то большой разницы между чикагским и боулдерским ресторанами нет, хотя расстояние между этими городами составляет более 1600 км. И там, и там в разделе закусок есть тако из салата-латука с начинкой из морского окуня в темпуре, маринованного лука, редиса и соуса тартар с копченым перцем чили, а среди горячих блюд обнаруживается лосось с гарниром из топинамбура, грейпфрута, апельсина и гремолаты из хрена.