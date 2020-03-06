«В администрации США нет единства по размещению ЗРК Patriot в Турции»

«В округе Колумбия нет единого мнения о том, что делать и с какой скоростью», — цитирует его ТАСС.

Напомним, что 1 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Анкара находятся в процессе обсуждения запроса Турции о размещении Patriot.

28 февраля газета «Политико» сообщила, что Госдепартамент США и Пентагон спорят относительно целесообразности удовлетворения запроса Анкары. По данным издания, на удовлетворении просьбы властей Турции настаивает Джеффри, однако должностные лица Пентагона обеспокоены глобальными последствиями этого шага, который они считают безрассудным. Согласно сведениям западной печати, Турция просит у США развернуть две батареи ЗРК Patriot на своей южной границе в связи с обострением напряжённости в соседней сирийской провинции Идлиб. По сведениям Блумберг, запрос турецкой стороны был передан в конце февраля спецпредставителю США по Сирии.