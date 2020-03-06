Мы тоже любим Высоцкого: ФБР запустило рекламу для вербовки россиян с Глебом Жигловым

Ведомство расписалось в любви к советскому певцу и актеру.

Федеральное бюро расследований США запустило в соцсетях очередную пропагандистко-вербовочную рекламу для россиян. Как сообщило РИА "Новости" реклама размещена а русском языке, а сопровождает ее кадр из советского фильма "Место встречи изменить нельзя" с изображением певца и актера Владимира Высоцкого .

Напомним, что в ленте Высоцкий сыграл роль Глеба Жеглова. Под фото сделана харакетраная подпись.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого. FBI», — сообщается в посте.

Как бжжрхча считает СМИ, так ФБР пытается привлечь информаторов из числа русскоговорящих американцев. К слову, при переходе по ссылке пользователям предлагается поделиться сведениями, которые могут помочь в расследованиях преступлений.

READ Доставка дизельного топлива заказчику

«Вы сможете передать нам информацию в доверительной обстановке с соблюдением полной конфиденциальности», — обещают в ФБР.

После публикации фото поэта и резонанса в соцсетях на выходку ФБР отклкнулся сын Высоцкого Никита.

Он назвал объявление ФБР незаконным действием.

«Глупость, свинство, бестактность. Образ Высоцкого или Жеглова никак не ассоциируется с людьми, которые склонны к доносительству. Я не понимаю, к чему они призывают. Высоцкий к этому не имеет никакого отношения», — заявил он.

По его мнению, «никакого политического подтекста нет. Есть русские. Кого любят? Высоцкого. Давай наклеим".

"Здесь все гораздо проще", — считает Никита Высоцкий. Он добавил, что необходимо будет обозначить свою позицию: будет ли это через суд, пока неизвестно.

READ «У меня последний месяц был просто бешеный»: У Анны Хилькевич не хватает времени на косметолога и спорт

Напомним, что осенью прошлого года ФБР уже размещало в Facebook рекламу на русском языке. Тогда было опубликовано три объявления с картинками с надписями на русском языке.

На одной был изображен переходящий мост человек с подписью «Время наводить мосты», на другой — шахматная доска с подписью «Не пора ли сделать свой ход?». На третьей показана выпускница вуза с родителями: «Ради вашего будушего ради будушего, вашй семъи!» (орфография и пунктуация сохранены).Полслде