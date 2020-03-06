Российским чиновникам передумали запрещать недвижимость за рубежом

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российским чиновникам передумали запрещать иметь недвижимость за рубежом. Данное положение не вошло в новый проект поправок в Конституцию. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В администрации президента объяснили инрешение тем, что это вынудило бы парламентариев и чиновников отказаться от своего имущества или уйти со своих постов. «Такое ограничение может принять массовый характер, так как сейчас зарубежная недвижимость имеется у многих политиков и чиновников», — сообщил источник из государственных органов. Согласно опубликованным декларациям за 2018 год, недвижимостью за рубежом владеют 26 депутатов Госдумы и членов их семей. Данных за 2019 год пока что нет.

Впервые закрепить на законодательном уровне запрет на иностранные гражданство и счета для чиновников президент Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года. «Смысл, миссия государственной службы именно в служении, и человек, который выбирает этот путь, должен прежде всего для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, с нашим народом, и никак иначе, без всяких полутонов и допущений», — подчеркнул он.

Предполагалось, что ограничение коснется президента, парламентариев, членов правительства и глав иных федеральных органов. По мнению экспертов, оно было связано с попыткой «переориентировать чиновников на внутренние процессы». Однако возможно, что к этому вопросу парламентарии могут вернуться и позже, поскольку ограничения будут продолжаться.

По последним данным, планов внести в Конституцию поправки, запрещающие чиновникам владеть недвижимостью за рубежом, никогда не было. Об этом заявил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию Андрей Клишас, чьи слова передало РИА Новости. Клишас уточнил, что на уровень Конституции подняты только те ограничения, которые в законе действуют в настоящее время. Также был расширен круг лиц, кого эти ограничения касаются.