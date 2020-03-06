«Роснефть» и Корпорация МСП расширят сотрудничество

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Появились первые фото новой Lada Xray Cross Instinct
О том, что «АвтоВАЗ» приступил к мелкосерийной сборке LADA XRay Cross в эксклюзивной комплектации Instinct, «Автоновости дня» сообщали еще в феврале. Теперь в Сети...
В сирийском Идлибе вступил в силу режим прекращения огня
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У Чехії – троє заражених на коронавірус
У Чехії виявлені перші випадки коронавірусу Covid-19 – троє заражених приїхали з північної Італії. Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Чехії Адам Войтех у неділю,...
Пропагандист помечтал о коронавирусе ради хайпа, заразился и умер
Share Tweet Share Share Email CommentsФото: Naseer Ahmed / ReutersПропагандист, поддерживающий действующие иранские власти, Хамед Джалали Кашани (Hamed Jalali Kashani) заявил, что хотел бы...
Китайские ученые установили, что коронавирус мутировал 149 раз
Share Tweet Share Share Email CommentsСпециалисты из Китая провели масштабное исследование, во время которого изучили 103 генома коронавируса. В ходе работы они установили, что...