«Евровидение» оказалось под угрозой из-за коронавируса

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Представители Европейского вещательного союза (EBU), организующие международное вокальное состязание «Евровидение», не смогут прибыть на встречу с делегатами от стран-участниц конкурса. Членам организации запретили путешествовать после того, как у одного из их коллег обнаружили коронавирус, передает Billboard.

Отмечается, что делегаты от Швеции и Израиля также отказались посещать встречу в Роттердаме, запланированную на 9 марта. Корпорация общественного вещания Израиля KAN решила не посылать представителей в Нидерланды из-за рекомендаций министерства здравоохранения.

Как сообщил Daily Star со ссылкой на представителя EBU, организация рассматривает различные сценарии проведения конкурса в свете вспышки коронавируса. Эксперты заявили, что мероприятие оказалось под угрозой из-за вируса и скорее всего будет отменено. Они призвали отказаться от состязания в Роттердаме, перенеся «Евровидение» в интернет.

«Евровидение-2020» собираются провести в Роттердаме в провинции Южная Голландия. Финал конкурса запланирован на 16 мая. Россию на мероприятии представит группа Little Big.