Звезду «Дом-2» Настю Балинскую лишили всех накоплений

У звезды «Дом-2» Насти Балинской не осталось средств для существования. Девушка рассказала, что мошенники сняли с ее счетов абсолютно все накопления.

По словам, Насти отношения с Лешей у них не складываются, возможно, молодому человеку просто стоит поискать другую даму для себя. Тем не менее, бывшая участница проекта «Дом-2» Настя Балинская отмечает, что Леша Кудряшов такую девушку, как она, может и не встретить.Напомним, ранее Настя Балинская и Леша Кудряшов хвастались тем, что сняли уютную квартиру и теперь будут вместе ее обустраивать, но их совместное счастье, несмотря на заявки молодого человека о том, что он не отпустит ее никуда не увенчались успехом.