Прогнозы на матчи LEC и LCS по League of Legends

Собирайте информацию для своих ставок в преддверии матчей LCS и LEC на этой неделе, учитывая коэффициенты Pinnacle.

Прогнозы на LEC 2020

Team Vitality (19%) vs Rogue (81%)

Как показывают коэффициенты, Rogue очевидно сильнее Team Vitaltiy. В свое время последние пытаются вырваться из серии неудачных выступлений.

После поражений Team Vitality от Mad Lions и G2 Esports на прошлой неделе, команда находится на последнем месте со статистикой 1-11. Положительным моментом является то, что игровая статистика указывает на то, что Team Vitality проигрывают с небольшим отрывом, и даже по некоторым игровым моментам французы лучше, чем другие коллективы.

Schalke 04 (29%) vs MAD Lions (71%)

После того как Schalke неожиданно обыграли G2 Esports две недели назад, команде предстоит доказать свою силу против других топ-команд. Хотя многие ожидали, что Шальке покажет достойный результат в матчах против Origen и Fnatic, команда, хоть и вспышками демонстрировала хорошую игру, уступила. Коэффициенты показывают, что MAD Lions, скорее всего, выиграют в этой встрече. Однако победа Шальке в этом матче не станет удивительной, учитывая их хорошую форму в весеннем Сплите.

Fnatic (86%) vs SK Gaming (14%)

Fnatic настроены продолжить свою победную серию в весеннем Сплите против SK Gaming, чтобы потом в итоге сыграть тайбрейк с G2 Esports. На прошлой неделе мидер Fnatic Тим “Nemesis” Липовсек на Вейгаре против Misfits закончил со статой 9/1/6. На этой неделе талантливый киберспортсмен попробует уничтожить SK Gaming. Для того, чтобы понимать расклады этой игры, стоит посмотреть на показатель [email protected] (среднее количество золота по Лиге, которая зарабатывает команда к 15-й минуте): у Fnatic +1278 к -962 у SK Gaming.

Excel Esports (37%) vs Misfits (63%)

Матч недели Excel Esports vs Misfits станет ключевым для обеих команд, поскольку оба коллектива планируют выйти в плей-офф. XL на прошлой неделе победили MAD Lions и уступили Rogue, в то время как Misfits потеряли лидерство после поражения от Fnatic. В предстоящей игре тащить Misfits будут мидлейнер Фабиан “Fabiven” Дипстратен и бот-лейнер Джу “Bvoy“ Ен Хун. Misfits будут следить за джанглером XL Марком Робертом “Caedrel” Ламонтом.

Origen (36%) vs G2 Esports (64%)

Матч между Origen и G2 Esports станет решающим за звание топ-1 команды весеннего Сплита. Несмотря на странные поражения от Шальке и Misfits в предыдущих неделях, G2 Esports заставила замолчать хейтеров после разгрома SK Gaming и Team Vitality менее чем за 25 минут. Что касается статистики, то у G2 Esports (+1112 [email protected]) ситуация лучше, чем у Origen (+737 [email protected]).

Прогнозы на LCS 2020

Team SoloMid (16%) vs Cloud9 (84%)

Cloud9 продолжают эру господства в LCS, убедительно отправив в нокаут FlyQuest и Dignitas на прошлой неделе. Их оппоненты Team SoloMid вряд ли смогут сместить Cloud9 с вершины турнирной таблицы. Это становится слишком очевидно, глядя на статистику. Team SoloMid слишком сильно отстали после 0-2 недели, проиграв команде, находившейся на последнем месте, — CLG. Несмотря на отличный перфоманс джанглера Джошуа “Dardoch” Хартнетта, команда не смогла преодолеть другие внутриигровые проблемы.

Dignitas (58%) vs 100 Thieves (42%)

Dignitas и 100 Thieves идут с одинаковым счетом 5-7 в Лиге. Их противостояние станет самым близким на 7-й неделе. Вероятнее всего, Dignitas получат преимущество в матче, поскольку они уже сыграли два сложных матча с Cloud9 и FlyQuest. 100 Thieves наоборот на прошлой неделе выбороли сложную победу против Evil Geniuses, но проиграли Team Liquid.

Team Liquid (77%) vs CLG (23%)

Этот матч становится особенно интересным после того, как бывший тренер Team Liquid Юджин “Pobelter” Парк занял мид в Counter Logic Gaming. Pobelter, несомненно, знает многие стратегии, которые использует Team Liquid и, вероятно, будет использовать это в качестве преимущества для CLG. Team Liquid выглядели сильно на шестой неделе, когда Эдвард “Tactical” Ра из TA Academy заменил Doublelift из-за ларингита. Tactical удивил фанатов сильной игрой против TSM и 100 Thieves. А СЕО Стив “Liquid112” Аранцет объявил, что Doublelift останется на седьмой неделе, а Tactical, возможно, в будущем перейдет в основной состав.

Evil Geniuses (35%) vs FlyQuest (65%)

Evil Geniuses начнут свою неделю с матча против FlyQuest. Результаты EG, несомненно, разочаровывают как болельщиков, так и менеджеров после того, как организация создала состав с целью выиграть LCS. Несмотря на неравные коэффициенты, матч должен получится близким, ведь у по [email protected] Evil Geniuses (-333) FlyQuest (-383) имеют примерно равные показатели. Статья подготовлена экспертом Pinnacle. Pinnacle — это уважаемый по всему миру лидер букмекерской индустрии с двадцатилетней историей онлайн-ставок. Еще с 2010 года компания принимает букмекерские прогнозы на киберспортивные мероприятия и не желает останавливаться.

Источник: CQ.RU.