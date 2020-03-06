Пакет законопроектов «О конфискации незаконно нажитого имущества» преследует цель перераспределения собственности — NovostiNK — Новости Армении



6 марта 2020, 11:24 — NovostiNK Пакет законопроектов «О конфискации незаконно нажитого имущества»всего лишь преследует цель перераспределения собственности и имеет ряд причин. Подобное мнение выразил NovostiNK директор института “Политэкономия” Андраник Теванян.

5 марта Национальное собрание Армении приняло в первом чтении пакет законопроектов «О конфискации незаконно нажитого имущества» и одобрил внесение поправок в смежные законы. “За” проголосовало 100 депутатов, “против” – двое, еще 18 парламентариев воздержались.

“Законопроект выглядит заманчиво, революционно и перспективно. Однако, в реальности он лишь ослабит государство и армию. Более того, затронет простых людей, которые сегодня так радуются его принятию, хотя в начале и будет применяться весьма адресно. Я также считаю, что если уж закон будет иметь обратную силу, то он должен дойти до 90-х”, — заметил он.

У власти в Армении, на взгляд Теваняна, сегодня находятся ненасытные, оставшиеся вне рамок первоначального накопления капитала, круги. Которым сегодня необходим капитал для защиты и по возможности продления собственной власти. Более того, они прекрасно осознают угрозу, которую представляет для них наличие в стране финансовых средств, способных трансформироваться в политический капитал и, соответственно, альтернативу. Именно нежеланием появления этой альтернативы и обусловлено появление данного законопроекта.

Учитывая же наличия в стране множества граждан, имеющих в разное время проблемы связанные с приобретением собственности, данный закон, по прогнозам эксперта, неминуемо затронет всех. В этом свете, процесс перераспределения собственности может привести к политическим столкновениям. “Для регулирования подобных вопросов, возвращения награбленного чиновниками и т.д. существует Уголовный кодекс, посредством которого можно вполне эффективно подвергнуть бывших чиновников ответственности”, — подытожил Теванян.

С принятием поправок полномочный орган при Генпрокуратуре при условии наличия соответствующих оснований, сможет начать расследование с целью удостовериться в законности имущества, стоимостью 25 млн. драмов и более. Примечательно, что применяться в отношении рядовых граждан закон не будет. Он направлен исключительно на бывших и действующих чиновников.

Цель поправок — изъятие незаконного имущества и его возвращение законному собственнику, в некоторых случаях государству. Рассмотрение подобных дел будет разделено на три этапа, причем, на проведение проверок по каждому отдельно взятому случаю будет отведено до трех лет.

Основанием для иска могут послужить как действия, так и статус гражданина, сигналы в рамках уголовных дел по расследованию преступлений коррупционного характера, участие в преступных группировках и т.д. Конфискация имущества может быть инициирована при обнаружении разницы в 25 млн. драмов между доходами и имуществом. Предполагается, что закон будет иметь обратную силу.

Саргис Тертерян

Источник: NovostiNK