Кино – искусство удивлять, made in France. 25-е «Рандеву с французским кино» в Линкольн-центре

2020 год – юбилейный для мирового кинематографа. 125 лет назад, 28-го декабря, в Индийском салоне Гранд-кафе, что на бульваре Капуцинок в Париже состоялся первый официальный, платный киносеанс братьев Люмьер. Любопытно, но существует традиционное заблуждение, что именно тогда, на первом киносеансе был показан фильм «Прибытие поезда», во время демонстрации которого, публика в ужасе бежала из зала. На самом деле, фильм этот был снят несколькими месяцами позже – перед нами лишь красивая легенда, один из мифов нарождающегося волшебного «искусства удивлять». Да, будем справедливы, и в США, и в Германии почти одновременно были изобретены и запатентованы аппараты для съёмки и демонстрации фильмов, но всё же, именно Францию принято считать родиной кино, и в этом её историческая и художественная миссия.

Итак, придумав кино, французы стали первооткрывателями почти всех кино-жанров. До Первой мировой войны Франция прочно удерживала лидерство в индустрии, потом впервые уступила пальму первенства Голливуду, а затем изобретение звука открыло «золотую» эру французского кино благодаря великим картинам Жана Ренуара, Марселя Карне и Рене Клера. На смену классикам пришли возмутители спокойствия из «новой волны», молодые теоретики кино, ставшие современными законодателями мод – Франсуа Трюффо, Клод Шаброль, Жан-Люк Годар. Сегодня им на смену приходят новые имена – художники, открытые к экспериментам, порой провокациям, но при этом, не теряя своеобразной французской изысканности.

За всю свою 125-летнюю историю киноиндустрия Франции почти не знала упадка, что порой случалось с иными европейскими кинодержавами. Франция ежегодно выпускает более двухсот картин, престиж и авторитет Каннского кинофестиваля неоспоримы во всём мире. Причина такой завидной стабильности заключается в активном присутствии в кинопроцессе нескольких поколений мастеров – от Клода Лелюша до Арно Деплешена и Луи Гареля. А это значит бережное сохранение традиций, сочетания художественного шарма и интеллектуализма присущих французскому искусству. К тому же, кино Франции всегда отличало огромное количество настоящих звёзд; обворожительных актрис и не менее харизматичных и обаятельных актёров. Вспомним имена Жанны Моро, Симоны Синьоре, Жана Габена, Алена Делона или современных кинодив: Изабель Юппер, Марион Котийяр или Адель Хенель.

И вновь, уже в двадцать пятый раз, с 5-го и до 10-е марта, Нью-Йорк принимает в Линкольн-центре Rendez-Vous with French Cinema. Чем же удивит этот юбилейный фестиваль? Вот лишь несколько картин из разнообразной и яркой программы этого года:

The Truth / La vérité Франция/ Япония, 2019 год (фильм открытия фестиваля)

режиссер: Хироказу Коре-Еда

Герой прошлогоднего триумфа, картины «Shoplifters», завоевавшей «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, японский режиссёр Хироказу Коре-Эда в своем новом международном проекте снимает двух суперзвёзд разных поколений — Кэтрин Денёв и Жюльетт Бинош. В этом, удивительно тонком фильме ему удаётся соединить японскую изобразительную культуру с особенной выразительностью и темпераментом двух выдающихся актрис европейской школы. Сюжет построен на неожиданно возникших, сначала напряженности, а потом и драматической отчуждённости между матерью (Денёв) и дочерью (Бинош) и мучительных поисках их преодоления. Дочь, впервые за много лет посещает уединенный дом матери вместе с мужем, актёром американского телевидения (Этан Хоук) и их маленькой дочерью. Катрин Денёв играет пожилую легендарную актрису – Фабьен, которая, снимаясь в очередной картине, завершает свои мемуары. Однако версия ее жизни, представленная в будущей книге, не близка её дочери и становится объектом её резких комментариев. Обиды накапливаются – мать и дочь, сталкиваясь с ними, кажется, неминуемо приближаются к разрыву; тем временем их отчуждение начинает влиять на работу Фабьен над образом, уже экранной, матери в её новой картине. По драматургии этой роли она строит сложные отношения с партнершей, молодой актрисой (Манон Клавель) и, вдруг, между ними возникают тёплые, искренние чувства, почти утраченные Фабьен в реальной жизни. В этой, безукоризненно красиво снятой картине, Коре-эда талантливо и деликатно рассуждает о старении, родственных ценностях и чувстве вины, при этом, высвечивая нежность и привязанность, способныe преодолеть даже самые глубокие конфликты.



Кадр из фильма 'The Truth / La vérité' режиссера Хироказу Коре-Еда

Who You Think I Am/ Celle que vous croyez Франция / Бельгия, 2019

режиссер: Сафи Небо

И вновь бенефис Жюльет Бинош. Кстати, Жюльет подтвердила своё участие в фестивале, и почитатели её яркого таланта смогут встретиться с ней на представлении картин и на тематических пресс-конференциях. Несмотря на вполне уже зрелый возраст (55 лет) замечательная актриса, лауреат Оскара и множества других престижных международных кинопремий, переживает настоящий творческий ренессанс! Её фильмография растёт с геометрической прогрессией. В новой картине Сафи Небо, знакомой нам по фильму «In the Forest of Siberia» (Рандеву-2017), Жюльет Бинош вновь предстаёт во всём блеске своей импульсивности, психологизма и сексуальности. Профессор философии Клэр (Бинош) переживает глубокую депрессию после разрыва со своим двадцатипятилетним любовником. В отчаянии, она прибегает к привычному сегодня способу коммуникации в пространстве интернета. На Фейсбуке Клэр приглашает к общению приятеля утраченного друга, молодого фотографа Алекса (Франсуа Сивил), предполагая просто быть поближе к своему бывшему. Ну а, чтобы скрыть свою идентичность, она использует вымышленный образ, своё воображаемое alter ego, в облике 24-летней красавицы, по имени Клара. Всё начинается как игра, а когда Алекс увлекается несуществующей Кларой и включается в переписку, Клэр отвечает уже от её имени. Теперь интрига продолжается по своим, уже непредсказуемым законам. Посмотрите эту захватывающую мелодраму – вы не будете разочарованы! В этой оригинальной адаптации бестселлера Камиллы Лорен, киноверсия превращается в опасную, своеобразную игру зеркал, с совершенно неожиданным концом. Режиссёр Сафи Небо в этой картине смело проходит по головокружительной грани между реальной и виртуальной жизнью…



Кадр из фильма 'Who You Think I Am/ Celle que vous croyez'режиссера Сафи Небо

Alice and the Mayor / Alice et le maire Франция/ Бельгия, 2019

Режиссер: Николя Паризер

Алиса (молодая актриса, уже известная по многим ролям, Анаис Демустье) оставляет свою профессорскую должность в Оксфорде; ей предлагают новую работу в мэрии её родного Лиона. Сначала она разочарована атмосферой муниципального провинциального офиса и уже подумывает об уходе. Однажды мэр (прекрасная роль ветерана Фабриса Лучини), в неформальной, искренней беседе признается ей, что он в своеобразном тупике; у него уже давно нет никаких идей по благоустройству и модернизации города. Алиса вдруг понимает, что мэр не бездушный чиновник, а живой, искренний человек и он нуждается в её профессиональной помощи. Сможет ли она пробудить в нём эмоциональный драйв, который вдохновил мэра на эту должность когда-то? Режиссер Николя Паризер, знакомый нам по фильму «High The Game» (Рандеву-2017), размышляет в этой картине о несентиментальной потребности в идеализме и даже альтруизме, которых так недостаёт в современном, циничном мире политики. Пожалуй, этим и ещё виртуозной работой оператора Себастьена Бухмана, великолепно снявшего живописно-терракотовые крыши Лиона, можно объяснить выбор этого фильма в программу Канн-2019.



Кадр из фильма 'Alice and the Mayor / Alice et le maire' режиссера Николя Паризер

Deerskin / Le daim Франция, 2019

режиссер: Квентин Дюпье

Триумфатор Оскара-2012, обаятельный красавец Жан Дюжарден (The Artist) солирует в этом шокирующем, абсурдистском и сюрреалистическом фильме о кризисе среднего возраста и ещё… о чём угодно, чего бы вы сами не хотели увидеть даже в ночных кошмарах! Фильм снят режиссером Квентином Дюпье, автором не менее абсурдистской картины «Keep an Eye Out!» (Рандеву-2019). Жорж (Дюжарден) почему-то выбрасывает несколько тысяч евро на приобретение старой куртки в стиле Easy Rider, из 100% оленьей кожи, а затем скрывается в деревенской гостинице в маленьком сонном городке прячась от своей жены. Там он начинает экспериментировать с винтажной видеокамерой, которую получил вместе с курткой «в нагрузку», представляясь местным жителям кинематографистом, работающим над особым и таинственным фильмом. Здесь происходит важная встреча с молодой барменшей, которая, как, оказалось, грезит кино и берётся монтировать будущий шедевр. В этой роли восходящая звезда Адель Хенель («Portrait of Lady on Fire», NYFF прошлого года). Ну а дальше всё происходит по законам жанра чёрной комедии и фильмов ужаса… Кровь, разрубленные тела и бессмысленная, но вполне, в этом контексте логичная смерть главного героя… Занавес! У такого кино тоже есть горячие поклонники, как есть и мастера этого жанра, к которым, несомненно, относится и Квентин Дюпье – тоже любимец Каннского фестиваля.



Кадр из фильма 'Deerskin / Le daim' режиссера Квентина Дюпье

An Easy Girl / Une fille facile Франция, 2019

режиссер: Ребекка Злотковски

Лето, Канны, пронзительная лазурь океанской воды, прекрасная, обнажённая девушка плывёт, а потом медленно и эротично идёт по пляжу. Кажется, что зрителей ожидает пряная история любви. Но нет – это скорее назидательная социальная драма… В своё очередное лето, на пляжах Канн 16-летняя Наима (Мина Фарид) как обычно, помогает матери, работая в ресторане и готовясь к актёрским прослушиваниям вместе со своим парнем Додо (Лакдхар Дриди). Но всё мгновенно меняется, когда на каникулы приезжает её красавица-кузина София (Захия Дехар). Девушки очень близки и нежно любят друг друга, но София, своим стилем поведения и весьма циничной философией, принадлежит к другому, пугающему и манящему миру. Наима начинает скрывать от близких волнующий образ жизни Софии; ситуация совсем осложняется, когда София вступает в близкие отношения с двумя богатыми торговцами произведениями искусства (Нуно Лопес и Бенуа Магимел), отдыхающим на своей великолепной яхте. Один из них, к счастью, оказался просто порядочным человеком, благодаря которому это лето не закончилось для Наимы жестоким разочарованием. Но ведь будет и следующее…

An Easy Girl – это четвертая работа Ребекки Злотковской, автора фильма «Planetarium» (Рандеву 2017), которая тоже исследовала проблемы мироощущения подростков.



Кадр из фильма 'An Easy Girl / Une fille facile' режиссера Ребекки Злотковски

Proxima Франция/ Германия, 2019

режиссер: Алис Винокур

Сара (Ева Грин), астронавт, живущая в Кельне, отобрана в команду международного космического полёта для подготовки будущих путешествий на Марс. Перед стартом она должна провести год интенсивных тренировок в учебном центре под Москвой и на космодроме Байконур. Эта миссия предполагает долгую разлуку с её маленькой дочерью (Зели Боулант), оставленной на попечении ее бывшего мужа (Ларс Эйдингер «Матильда»). Сара – единственная женщина в экипаже, демонстрирует завидную стойкость, ни в чем, не уступая коллегам-мужчинам — брутальному командиру (Мэтт Диллон) и добродушному русскому космонавту Антону (Алексей Фатеев). И всё же, нарушая жёсткий предполётный карантин, она убегает из стерильного отсека, чтобы провести с дочерью несколько мгновений в ночь перед стартом. Этот, столь понятный материнский порыв не оставляет никаких сомнений в её жизненных приоритетах. Ева Грин – признанная звезда, открытая Бернардо Бертолуччи в синефильской провокации “The Dreamers”, побывавшая и девушкой Бонда в «Casino Royal» и греческой воительницей в картине «300. Raise of an Empire», в этом фильме совершенно другая! Её роль, да и вся картина – это посвящение женщинам-астронавтам, которые просто делали и делают свою, совсем не женскую работу (да простят меня феминистки), не теряя своих лучших качеств и веры в мечту. Отметим тонкий драматизм музыки к фильму композитора Рюичи Сакамото, и уверенную режиссуру Алисы Винокур, знакомой нам по картине «Disorder» (Рандеву-2016).

Справка: всего в космосе побывали, в общей сложности, 64 женщины. Из них 50 астронавтов из США, 4 – из СССР и России, и ещё 10 из семи стран Европы и Азии.



Кадр из фильма 'Proxima' режиссера Алис Винокур

On a Magical Night / Chambre 212 Франция/ Бельгия, 2019

режиссер: Кристоф Оноре

А вот и гвоздь программы Рандеву-2020. Как же замечательно и гармонично Кьяра Мастроянни унаследовала лучшие качества своих звёздных родителей: утончённую элегантность Катрин Денёв и дьявольское обаяние, и комедийный талант от папы Марчелло. И несомненно, это её роль! Кьяра Мастроянни стала лучшей актрисой в специальной категории на Каннском кинофестивале прошлого года за свою блистательную роль в этом игривом, как пенящееся шампанское, фантастическом фильме о Любви. В новая картина Кристофа Оноре («Sorry Angel», NYFF-56) героиня Мастроянни – профессор права Мария, чей 25-летний брак с Ричардом (в этой роли певец и автор песен Бенджамин Биола) оказывается на грани разрыва. Муж обнаруживает в телефоне жены тексты её молодого любовника. Ричард потрясён и подавлен этим открытием, а Мария не считает, ни к чему не обязывающий секс, чем-то опасным для крепкого брака. Тем не менее, она уходит, но останавливается в отеле, напротив своего дома, невольно наблюдая всё происходящее в её квартире. И вот, в течение этого мистического вечера Марию посещают немало невероятных гостей, включая своего, но только двадцатилетнего, мужа Ричарда (Винсент Лакост). А ещё к ней является странная дама (Камиль Коттен), которая, как оказалась, была учительницей музыки её мужа, ставшей в далёком детстве его первой женщиной и первой любовью, и вдобавок, не менее полутора десятка молодых мужчин – её многочисленных и необязательных связей. Стильная и чувственная эстетика Оноре делает его размышление о любви, близости, ответственности и памяти особенно трогательными и неожиданно грустными, благодаря блестящему составу актёров во главе с гротескной дивой с печальными глазами – Кьярой Мастроянни.



Кадр из фильма 'On a Magical Night / Chambre 212' режиссера Кристофа Оноре

The Best Years of a Life / Les plus belles années d’une vie Франция, 2019

режиссер: Клод Лелюш

Классическую картину 1966 года «Мужчина и Женщина», обладателя Пальмовой Ветви Каннского фестиваля невозможно забыть тем, кто её видел более полувека назад, а тем, кто её не видел, остаётся позавидовать… Позавидовать возможностью встречи с этим удивительным фильмом, который нисколько не устарел! Завораживающая музыка композитора Френсиса Лея – помните? Та-да-да-да-да…

Виртуозная режиссура, тогда ещё молодого, Клода Лелюша и его блестящая операторская работа! Щемящий лиризм, необыкновенно нежные любовные сцены и молодые Анук Эме и Жан-Луи Трентиньян – сделали этот фильм одним из лучших в истории кино. Найдите и посмотрите эту картину! А на нынешнем фестивале 82-и летний Лелющ представляет сиквел своего шедевра, в котором герой Трентиньяна (ему уже 89!) страдает деменцией, и его сын разыскивает бывшую возлюбленную отца, чтобы попытаться преодолеть его состояние. Встреча проходит в доме престарелых… Лелюш уже однажды снимал продолжение этой истории в фильме «Мужчина и Женщина 20 лет спустя» и этот проект трудно назвать успешным. Сам режиссёр очень доволен новой картиной и лично представит её в Нью-Йорке. Фильм частично снят айфоном – отдадим должное ветерану и живому классику!



Кадр из фильма 'The Best Years of a Life / Les plus belles années d’une vie'режиссера Клода Лелюша