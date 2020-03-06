Глава Европейского совета: ЕС готов ускорить оказание Турции помощи для сирийских беженцев

«Встреча была откровенной и необходимой. В центре переговоров находились миграционная ситуация на морских и сухопутных границах ЕС и кризис в Сирии. Необходимо снизить нынешнюю миграционную напряжённость на границах Европы. Европа готова ускорить оказание поддержки сирийцам в Турции и принимающих их общинах»,- цитирует главу ЕС ТАСС.

Напомним, что 28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после гибели в ночь на 28 февраля 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а сообщество заплатило за это 6 млрд евро. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал слово, потребовав от Турции сначала пересмотреть своё антитеррористическое законодательство. К настоящему моменту на турецкой территории скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.