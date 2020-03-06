Генсек ООН рассказал о желании приехать в Москву на празднование Дня Победы

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Глава МИД Ирана Джавад Зариф и генсек ООН Антониу Гутерреш в штаб-квартире организации в Нью-Йорке…
Lucas Jackson/Reuters
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что надеется посетить Москву в мае, несмотря на ситуацию с коронавирусом, передает ТАСС.
По словам Гутерриша, он планирует приехать в Москву на парад Победы. Он уверил, что пока эти планы остаются в силе.
Российский президент пригласил в Москву на празднование 9 мая различных политических фигур со всего мира. Среди них: глава США Дональд Трамп, президент Турции Тайп Эрдоган, лидер Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.
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