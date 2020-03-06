Малоизвестные признаки бесплодия

Хотите вы забеременеть в ближайшее время или совсем не думаете об этом, в любом случае, вам полезно будет узнать о признаках бесплодия, потому что они часто указывают на более серьезную проблему, которая может повлиять на общее состояние вашего здоровья.

Мы составили список, который ни в коем случае не является исчерпывающим — для получения дополнительной информации вы обязательно должны посоветоваться с вашим лечащим врачом, этот список охватывает некоторые самые очевидные признаки, которые должны насторожить вас и указать вам, что пришло время записаться на приём.

Ваши циклы чрезвычайно болезненны

Сильные боли могут быть признаком эндометриоза (заболевание, при котором клетки внутреннего слоя стенки матки разрастаются за пределами этого слоя). И речь идет не о редких спазмах, а о «сильной боли, которая влияет на весь ваш образ жизни. Вы не можете ходить на работу или делать то, что обычно делаете», говорит Майке Улер, репродуктолог центра по лечению бесплодия в штате Иллинойс. По данным Американского общества репродуктивной медицины, около половины бесплодных женщин страдают именно от эндометриоза. Для лечения этой болезни назначают гормональные противозачаточные таблетки.

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Ваши руки и ноги всегда холодные

Если ваши конечности постоянно ледяные, перчатки и шерстяные носки могут и не помочь. Вам надо обследоваться на уровень гормонов щитовидной железы, как можно скорее. Холодные ноги и руки могут быть признаком гипотиреоза (недостаток гормонов щитовидной железы). Это может привести к нерегулярной овуляции и повлиять на ваш менструальный цикл. Анализ крови покажет, какой у вас уровень гормонов. На болезнь указывают и другие признаки: запор, забывчивость, сухая кожа и чрезмерная усталость.

Сбой менструального цикла

Может, вас и обрадует, что менструация пропала на несколько месяцев, но это может быть признаком так называемой «овуляторной дисфункции». Ваш яичник должен высвободить яйцеклетку для оплодотворения, а если у вас вообще нет овуляции, то у вас нет и менструации. Если интервал между менструациями превышает 35 дней, вам стоит пройти обследование, как в прочем и в том случае, если менструация исчезла вообще. Кроме того, вас должно насторожить, если вы ваш цикл стал слишком частым — каждые 21 день или меньше, т.к. это может быть еще одним признаком проблемы с овуляцией.

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Выделения из сосков

Если вы не беременны или не кормите грудью, ничего не должно выделяться из ваших сосков. Если все же выделения есть, это может быть признаком гиперпролактинемией, то есть ваш организм производит слишком много гормона пролактина. Причинами такого состояния могут служить проблемы со щитовидной железой, употребление некоторых лекарств и даже появление доброкачественной опухоли на гипофизе. Когда уровень пролактина высок, он влияет на ваш гормональный баланс, в результате чего яичники могут не выполнять свою функцию. Простой анализ крови выявит эту проблему, а лекарственные препараты справляются с ней в большинстве случаев.

У вас лишний вес

Врачи отмечают, что ожирение является причиной бесплодия примерно в 6% случаев. Жировая ткань вырабатывает гормоны, в первую очередь, эстрогены. Накопление эстрогенов в жировой ткани может вызывать ановуляцию у женщины (отсутствие качественной овуляции), сбой менструального цикла и, как следствие, отсутствие благополучного наступления беременности.

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У вас растут волосы на лице

Волосы, растущие обильно в неожиданных местах (например, на лице), или выпадение волос (например, на голове) – это симптомы синдрома поликистозных яичников. Такое состояние означает, что ваши репродуктивные гормоны не в порядке, и это может ухудшить способность яичников производить или высвобождать яйцеклетку. Противозачаточные средства могут помочь справиться с проблемой.

Вы переболели гонореей

Распространенное заболевание, передающееся половым путем, может сопровождаться жжением при мочеиспускании, обильными выделениями из влагалища и кровотечением в середине цикла. Но, к сожалению, у большинства женщин этих симптомов попросту нет. Заболевание может привести к боли в области таза, бесплодию и появлению рубцовой ткани, которая блокирует маточные трубы, в результате чего яйцеклетка и сперматозоид не могут встретиться. Если вы опасаетесь, что могли подхватить эту болезнь, вам обязательно надо пройти обследование.

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