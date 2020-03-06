Совет продавщицы обогатил женщину

Фото: Maryland Lottery

Жительница американского штата Мэриленд прислушалась к совету кассира, купила лотерейный билет и сорвала джекпот. Об этом сообщает UPI.

37-летняя Тьерра Парсон (Tierra Parson), жительница американского города Хейгерстаун, возвращалась домой и решила заехать в супермаркет за лотерейным билетом. На кассе женщина долго не могла определиться с выбором, поэтому продавщица предложила ей приобрести билет новой лотереи, появившейся совсем недавно. Парсон прислушалась к совету и купила его.

Вечером того же дня американка узнала, что ее билет оказался выигрышным и обогатил ее на 100 тысяч долларов (около 6,6 миллиона рублей). «Я кричала от радости так громко, что все члены моей семьи подумали, что со мной что-то случилось, и сбежались со всех концов дома», — призналась она.

Парсон рассказала, что на следующий день поехала в супермаркет, поблагодарила сотрудницу кассы за помощь в выборе билета и подарила ей 100 долларов (6,6 тысячи рублей). На выигранные деньги женщина планирует погасить задолженность по кредитной карте, а оставшуюся сумму отложить на образование детей.

Ранее сообщалось о жителе американского города Маскегон, который купил лотерейный билет на сдачу от бутерброда и сорвал джекпот. Деньги мужчина хочет потратить на новую машину и подержанную моторную лодку.