Медсестра придумала еще один способ защиты от коронавируса

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Медсестра из Австралии посоветовала чистить украшения каждый день, чтобы предотвратить заражение коронавирусом. Об этом сообщает The Sun.

Путешествующая по Японии женщина опубликовала пост в социальной сети и рассказала о вещах, с помощью которых могут распространяться микробы. В этот список попали ювелирные изделия и сумки.

По словам медсестры, она дезинфицирует свое обручальное кольцо антисептическими или спиртовыми салфетками перед каждой ноской. Помимо этого, она отметила, что не кладет сумку и вещи с улицы на кровать.

«Я не ложусь в постель без хорошего душа», — заявила специалистка.

Медсестра добавила, что рискованно использовать сушилки для рук в общественных местах. «В сушилках размножаются бактерии, потому что в них содержится влага и тепло», — объяснила она.

Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 6 марта заражены 98,3 тысячи человек. Из них 3,3 тысячи скончались, больше 55 тысяч вылечились. Случаи инфицирования зафиксированы в 93 странах мира.

В феврале модели показа французского бренда Marine Serre прошлись по подиуму в защитных масках от коронавируса. Помимо платьев, блейзеров, плащей и головных уборов они продемонстрировали маски-респираторы, которые соответствовали цветам нарядов. Отмечается, что образы манекенщиц стали особенно актуальным из-за эпидемии китайского коронавируса, который проник в европейские страны.