Кэти Перри и Орландо Блум отложили свою свадьбу в Японии из-за коронавируса

35-летняя Кэти Перри и 42-летний Орландо Блум, которые собирались сыграть свадьбу в Японии в июне, приняли решение отложить торжество. Причиной тому стал коронавирус, который продолжает активно распространяться по всему миру.

У них все было готово. На свадьбе ожидалось 150 гостей. Кэти была очень взволнована тем фактом, что она будет идти к алтарю беременной. Они оба были в таком восторге, что наконец все детали свадьбы улажены, но им пришлось все приостановить из-за коронавируса,

— поделился инсайдер.

Напомним, что вчера Перри объявила о своей беременности — сначала она представила новый видеоклип, в котором продемонстрировала округлившийся живот, а затем в прямом эфире в инстаграме подтвердила, что они с Блумом действительно готовятся стать родителями.

О своих планах отметить свадьбу в Японии влюбленные раньше не говорили. Впрочем, эта страна у певицы — в числе любимых: она неоднократно давала там концерты и восхищалась японской культурой.

Я одержима японцами. Мне нравится в них все, они замечательные люди,

— говорила она в интервью Джимми Киммелу.

Япония входит в число самых опасных регионов, в которых свирепствует эпидемия: количество зараженных там уже превысило тысячу человек, так что опасения влюбленных вполне оправданны.