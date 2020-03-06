Как в кино: в сети обсуждают серию «голливудских» снимков Меган Маркл и принца Гарри

Вчера 38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри впервые вместе вышли в свет в Лондоне после объявления о сложении с себя королевских полномочий — они стали гостями церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards в Лондоне. В связи с последними событиями внимания к герцогам было приковано еще больше, нежели прежде, поэтому фотографы старались запечатлеть каждый момент.

Четверг в английской столице выдался очень дождливым, поэтому супруги укрывались под зонтом. Но, несмотря на, возможно, не самую располагающую к фотосессиям погоду, именно благодаря сильному ливню фотографам удалось сделать прекрасные снимки пары, которые в сети уже назвали «киношными».

Кадры действительно похожи на фото со съемок голливудского блокбастера, а супруги — на кинозвезд (впрочем, для Меган, бывшей актрисы, такое сравнение не ново).

Это невероятная фотография Гарри и Меган. Выглядит как киноафиша. Гарри и Меган выглядят волшебно на этих кадрах. Не знаю, какой именно награды они заслуживают, но они точно должны ее получить. Они словно из диснеевского фильма. Фото — будто обложка романа.Как бы вы ни относились к Гарри и Меган, вы не будете отрицать, что это блестящая фотография,

— пишут интернет-пользователи.

В Великобритании супруги пробудут еще несколько дней. В следующий раз они появятся на публике уже завтра — герцоги Сассекские посетят музыкальный фестиваль в Альберт-холле. Последнее мероприятие с их участием запланировано на 9 марта — вместе с членами королевской семьи они посетят службу по случаю Дня Содружества. После этого они вернутся в Канаду к своему десятимесячному сыну Арчи, за которым сейчас присматривают его няни.