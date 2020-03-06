Работающие россияне получат дополнительный выходной на 8 Марта

Вопрос о том, сколько будет выходных на 8 Марта в 2020 году, получает максимальную актуализацию сегодня, 6 марта. Дело в том, что сегодняшний день является последним рабочим для тех россиян, которые трудятся в рамках пятидневной рабочей недели.

Как отдыхаем на 8 Марта в 2020 году

Первая неделя марта завершится для россиян длинными выходными – в связи с празднованием Международного женского дня. Мини-каникулы продлятся с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.

В этом году 8 Марта выпадает на воскресенье. Поэтому выходной переносится на следующий – после праздничного – рабочий день.

Вторая рабочая неделя марта будет короткой и продлится всего 4 дня – с 10-го по 13 марта. К слову заметить, следующие длинные выходные будут только в мае: с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.