Россияне интересуются, сокращенный ли сегодня, 6 марта, рабочий день?

Работающие россияне пытаются выяснить, является ли сегодняшний день, 6 марта, сокращенным. Вопрос подобный возник не на пустом месте, а в преддверии праздника 8 Марта, в рамках которого мужская половина нашей страны поздравляет женскую.

6 марта: короткий день или нет

К сожалению трудящихся россиян, пятница, на которую выпадает 6 марта не будет сокращенным днем. Все потому что сам праздник — Международный женский день это 8 марта. И между ним и пятницей есть еще и суббота, которая и считается предпраздничным днём. Поэтому для тех кто работает на «пятидневке», пятница будет обычным, полным рабочим днем.

Для тех же кто работает на «шестидневке», суббота 7 марта будет сокращенным днем. Обычно работодатель отпускает своих сотрудников на один час раньше, чем обычно.

Однако, по имеющейся традиции, в большинстве российских организаций, перед праздником будут поздравлять своих сотрудниц и вероятно устраивать мини корпоративы.

После таких поздравительных мероприятий наврятли уже будет рабочая атмосфера и как правило все уйдут домой немного раньше. Зачастую после обеда уже никто и не работает.