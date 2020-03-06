Казанский отельер скончался после продолжительной болезни в 32 года

Казанский отельер, владелец одного из старейших хостелов Казани «Максим Горький» Тимур Дугин скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщили «БИЗНЕС Online» его близкие.

Дугин умер в возрасте 32 лет.

Тимур Дугин родился 31 октября 1987 года в Казани. Он окончил КАИ по специальности «менеджмент в туризме». Занимал должности директора и учредителя ООО «Доходные Дома Дугина». Также был совладельцем хостела «Навигатор» на улице Габдуллы Тукая. Хостел «Максим Горький» был открыт в столице РТ в 2010 году.

В марте 2013 года Дугин рассказывал в интервью «БИЗНЕС Online», как у него зародилась идея с созданием хостелов. В 2018 году в своем блоге на сайте нашего издания предприниматель поделился мнением о том, какими для гостиничного бизнеса получились результаты ЧМ-2018.

У Дугина остались трое детей.