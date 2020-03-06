Страницы книги: Кельтский гороскоп животных

Share Tweet Share Share Email CommentsЛюди с древних времен использовали названия окружающих предметов и существ при «назывании» периодов времени или природных явлений. Чаще всего это были заметные из любой точки небесные тела, но не менее часто в разных концах планеты месяцы и другие большие отрезки времени назывались именами животных или растений.

Мы знаем множество календарей, в которых использовались разные животные, звери и птицы, а также сказочные существа. Самый известный такой календарь, конечно, восточный (или китайский, японский, корейский и так далее).

Но и в европейской части мира существовали свои «Животные» календари, например, «гороскоп животных» древних кельтских племен, населявших Британские острова.

На этих страницах книги можно прочитать описание каждого «знака» кельтского гороскопа животных, найти себя и сравнить – так ли уж точен этот, еще один древний «звездный» календарь дней нашего рождения…

Кельтский календарь животных (страницы книги)

Celtic Animal Horoscope: в этом календаре в соответствии с датой рождения каждому человеку покровительствует определенное животное.

Интересно было?