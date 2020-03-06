Знаменитые женщины, разрушающие свою красоту собственными руками

Share Tweet Share Share Email CommentsЗнаменитости, разрушающие собственную красоту

Все мы с возрастом теряем во внешней привлекательности… Но как же обидно видеть, когда те, кто от природы был одарен редкой красотой и обаянием, сами способствуют их разрушению!

1. Анастасия Волочкова

Ее трогательную внешность можно было считать олицетворением образа русского балета. Но со временем чистота и воздушность этого образа уступили место некой цыганщине с рисованными бровями и приклеенными ресницами да богато декорированными вызывающими нарядами… Вездесущие папарацци все чаще стали отмечать в компании вчерашней красавицы региональных восточных бизнесменов и даже Николая Баскова…

2. Елена Проклова

Елену Проклову мы помним как одну из секс-символов советского кинематографа. К сожалению, сейчас не каждый узнает в этой даме былую красавицу Елену… Увлечение омолаживающими процедурами слишком изменило облик актрисы.

3. Мег Райан

Ее кукольное личико вкупе с комедийным талантом делали имя актрисы одним из самых упоминаемых в 90-х. К сожалению, серия неудачных хирургических вмешательств исказила его милую выразительность, что не могло не отразиться и на популярности.

4. Мелани Гриффит

Эта некогда задорная девушка с экрана также пыталась радикальным способом остановить течение времени, эксперименты с пластическими вмешательствами почти не оставили и следа от ее былой красоты.

5. Лара Флинн Бойл

Об идеально правильных ярких чертах Лары сегодня можно только вспоминать. Не желая стареть, она прибегла к целому арсеналу радикальных средств пластической хирургии. Результат выглядит довольно удручающе: посмотрите сами…

6. Донателла Версаче

Фактурная и запоминающаяся блондинка, олицетворяющая сегодня Империю Версаче, не к добру ввязалась в эксперименты с улучшением собственной внешности. Сегодня все без исключения признают, что Донателла стала сильно напоминать персонажа фильма ужасов, настолько неестественными выглядят результаты сделанной ею пластики.

7. Линдси Лохан

Обаятельная и талантливая актриса и певица подавала большие надежды, и возможно стала бы одной из ярчайших звезд голливудского небосклона. Однако начавшиеся проблемы с алкоголем, затем подозрения в употреблении наркотиков превратили ее жизнь и карьеру в череду судебных разбирательств и курсов в реабилитационных клиниках. Всё это самым непосредственным образом отразилось на внешности бывшей красавицы…

8. Вэл Килмер

Не оставим без внимания и представителей сильного пола. Вспомните — это он играл Бэтмена, изображал юного Джима Моррисона и блистал в комедии «Совершенно секретно». Сегодняшний Вэл Килмер не в ладах с алкоголизмом, плюс лишний вес — всё это переводит его в категорию актеров совсем другого уровня.