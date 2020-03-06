Арнольд Шварценеггер подал иск к российской компании, выпускающей роботов с его внешностью

Звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, известный многим по роли человекоподобного робота в серии фильмов 'The Terminator', подал в суд иск к российской компании Promobot. Представители Шварценеггера требуют запретить компании выпускать роботов с внешностью и голосом актера, а также хотят добиться компенсации в 10 млн долларов. Об этом сообщает портал TMZ.

Речь идет о модели робота Robo-C, которую компания Promobot впервые представила в апреле прошлого года и начала продавать в сентябре. По желанию заказчика робот-компаньон может иметь любую внешность.

«Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими «мышцами», а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции. Специалисты компании создали собственную компонентную базу, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи», – отмечали в компании.

Как утверждал председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков, Шварценеггер видел робота во время визита в Санкт-Петербург, и «ему и всем его партнерам очень понравилась» презентация. Однако в публикации TMZ утверждается, что актер, который очень щепетильно относится к использованию компаниями его внешности из-за возможных репутационных потерь, отказался сфотографироваться с роботом, а позднее попросил компанию не использовать его внешность. Однако в этом году Robo-C, похожий на Шварценеггера был замечен на проходивших в США выставках CES и New York Toy Fair.

Представитель Promobot сообщил , что компания пока не получил иск актера. «Мы, как и все, узнали об этом из публикации на TMZ», – заявил он, отметив, что Promobot ведет переговоры об условиях использования образа с представителями Шварценеггера уже несколько месяцев. «Законодательство, которое регулирует этот вопрос, разное в разных странах. Например, в России внешность человека – не объект авторского права, а в Европе есть регламент GDRP. Поэтому переговоры долгие», – добавил он.

Компания Promobot была основана в 2015 году в Перми и вскоре стала резидентом Сколково. Как утверждается на сайте компании, сейчас Promobot является крупнейшим производителем автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. Роботы компании поставляются в несколько десятков стран, где используются в качестве консультантов, гидов и консьержей.

Отметим, что Promobot уже привлекала к себе внимание громкими акциями. Так, в прошлом году СМИ по всему миру писали о наезде двигавшегося в режиме автопилота электромобиля Tesla на робота компании в Лас-Вегасе. Вскоре пользователи предположили, что нашумевший видеоролик необычного ДТП был постановочным.