Путин и Эрдоган остановили войну в Сирии

Президент подписали соглашение по итогам переговоров в Кремле.

В четверг, 5 марта, во время встречи в Кремле президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились о прекращении огня в сирийской провинции Идлиб. Главы двух государств беседовали более шести часов, и главной темой стал обострившийся конфликт на сирийской территории.

Итого встречи стал совместный документ, включающий три пункта.

О чем же договорились президенты:

1. О прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с 0.00 6 марта.

2. О создании коридора безопасности силами России и Турции. Коридор шириной шесть километров пройдет к северу и югу от трассы М-4 в Сирии, которая связывает Латакию и Алеппо.

3. О совместном патрулировании российских и турецких сил вдоль трассы М-4.

Путин выразил уверенность, что соглашение создаст базу для нормализации ситуации в Идлибе.

После встречи Путин и Эрдоган вышли к прессе в сопровождении министров иностранных дел двух стран. Российский лидер отметил, что не всегда разделяет позицию Турции по событиям в Сирии, но подчеркнул, что в критических ситуациях страны всегда отыскивали точки соприкосновения.

Президенты сошлись во мнении, что недопустимо ослаблять борьбу с терроризмом, и необходимо продолжать сотрудничество. Принятый главами стран документ огласил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, что в конце февраля боевики запрещенной в России группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» атаковали сирийские позиции. Как сообщает Минобороны России, в ходе ответного удара удар накрыл не только боевиков, но и военнослужащих армии Турции, погибли 33 человека. Это привело к резкому обострению ситуации в регионе, Турция и Сирия оказались на пороге войны.