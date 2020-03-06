Минобороны Турции: Анкара за сутки нейтрализовала 184 военных сирийской армии

«За последние 24 часа уничтожены четыре танка, пять гаубиц, три артиллерийских орудия, восемь бронемашин, две бронированных машины <…>. Также нейтрализованы 184 солдата режима (так Анкара называет сирийские власти – ред.)», — цитирует Минобороны ТАСС.

Напомним, что в понедельник ведомство сообщало, что за время начатой 27 февраля операции были нейтрализованы 2557 сторонников и военных режима. Очередное обострение ситуации вокруг сирийской провинции Идлиб произошло в ночь на 28 февраля. Турецкая сторона выступила с утверждениями о гибели 36 своих военнослужащих в результате удара сирийских правительственных сил. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей. Турция провела на территории Сирии уже три военные операции: «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь2 и «Источник мира». В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.