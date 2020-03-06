США выделят 8,3 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

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Сенат США одобрил выделение 8,3 миллиардов долларов на борьбу с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Документ поддержали более 80 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов. Теперь его направят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Ранее закоропроект одобрили в Палате представителей конгресса США. Как отмечает издание Politico, от публикации документа до принятия конгрессом прошло немногим больше суток.

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