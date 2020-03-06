Определен простой способ сохранить ум в старости

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Ученые Университета Стоуни-Брук в США определили, что нейробиологические изменения, связанные со старением, возникают уже у людей, приближающихся к 50-летнему возрасту. Однако это можно избежать, снизив количество употребляемых углеводов. О простом способе сохранить ум в старости сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие около тысячи человек в возрасте от 18 до 88 лет. Им провели сканирование мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии. Оказалось, что с возрастом функциональная связь между областями мозга ухудшается, что связано со снижением когнитивных функций и увеличением резистентности к инсулину. Преддиабетическое состояние и диабет 2-го типа блокирует способность нейронов эффективно метаболизировать глюкозу.

Ученые оценили стабильность работы мозга при двух диетах: обычной и низкоуглеводной, которая включает мясо или рыбу с салатом, но с исключением сахара, зерна, риса и крахмалистых овощей. В стандартной диете основным «топливом» является глюкоза, тогда как в диете с низким содержанием углеводов ее заменяют кетоны.

Результаты показали, что признаки старения мозга проявились уже в 47 лет, при этом наиболее быстрое ухудшение произошло в возрасте 60 лет. Даже у молодых людей в возрасте до 50 лет кетонная диета увеличила общую активность мозга и стабилизировала функциональные сети.