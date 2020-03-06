Есть пробитие алтайская шпионка Мария Бутина может стать депутатом Госдумы партии создателя World Tanks

Уроженка Барнаула Мария Бутина, которая в конце прошлого года освободилась из тюремного заключения в США и вернулась к общественной деятельности, возможно станет членом «Партии прямой демократии» (ППД): новая политическая сила готова выдвинуть ее в Госдуму. Ее основал один из разработчиков World of Tanks (многопользовательская онлайн-игра) компании Wargaming Вячеслав Макаров. О решении Бутиной сообщил «Коммерсанту» член оргкомитета партии Тимофей Шевяков, однако на странице ППД «ВКонтакте» уточнили, что пока о вступлении говорить действительно рано.

«Партия прямой демократии» 5 марта провела учредительный съезд в Москве, на который Марию Бутину, как она написала на своей странице в Facebook, пригласили выступить. Она также упомянула, что обещает «отдельный сюрприз западной прессе». Очевидно, «сюрприз» и заключается во вступлении в партию. Шевяков отметил, что Мария Бутина будет курировать вопросы цифровой грамотности и цифровой безопасности населения. Кроме того, источники внутри политической организации уверяют, что «шпионка» будет баллотироваться в 2021 году на выборах в Госдуму от Алтайского края на одномандатном округе.

В паблике ППД «ВКонтакте» уточнили, что журналисты неверно истолковали информацию, и о вступлении Бутиной в партию речь пока не идет. Она сама также прояснила ситуацию. «Сразу скажу: в партию я на данный момент не вступаю», — написала Бутина в Facebook, что не исключает ее вступления в будущем.Однако, судя по всему, ее выдвижение в Госдуму все же планируется. Изначально сообщалось, что в партию также войдет бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), однако позже эта информация не подтвердилась.

Вячеслав Макаров рассказал, что «Партия прямой демократии» также выдвинет своих кандидатов на выборах в представительные органы Новосибирска и Воронежа. «Новосибирск и Воронеж — это для нас ключевые регионы, в которых мы пойдем на выборы в законодательное собрание. Это два региона, в которых достаточно большая концентрация IT-компаний, то есть людей, которые могут не только понять и принять, но и транслировать идеи прямой демократии. Кроме того, в этих регионах у нас сильные региональные отделения», — объяснил основатель партии.

О создании «Партии прямой демократии» было объявлено в январе 2020 года. По словам Вячеслава Макарова, одной из задач новой политической силы станет внедрение нового формата принятия решений на государственном уровне, который будет заключаться в общем голосовании на защищенной онлайн-платформе.

Напомним, что Мария Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, накануне встречи в Хельсинки президентов России и США. Россиянке инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждали, что она вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

13 декабря 2018 года в суде столичного округа Колумбия Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Она также подписала документы о сделке с прокуратурой. Впрочем, полностью материалы этого дела видели не многие, в том числе и в американском правительстве. В конце апреля ее приговорили к 1,5 годам заключения, но, с учетом срока, проведенного в американской тюрьме в период судебных разбирательств, уже в конце октября она вернулась на родину, где вскоре стала ведущей в проекте RT на YouTube «Прекрасная Россия бу-бу-бу».