На Донбассе подорвалась группа карателей

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

По данным, зафиксированным наблюдателями СЦКК ЛНР, за прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова обстреляли из миномета калибра 82-мм н.п. Нижнее Лозовое.

На попаснянском направлении боевики 72-й бригады по приказу военного преступника Богомолова подвергли обстрелу из стрелкового оружия н.п. Калиново.

На славяносербском направлении боевики 93-й бригады по приказу военного преступника Брыжинского обстреляли н.п. Фрунзе из минометов калибра 120-мм, вооружения БМП и противотанкового гранатомета. Всего по населенному пункту выпущено тридцать шесть различных боеприпасов.

Как мы сообщали ранее, в результате обстрела ранения, несовместимые с жизнью, получил защитник Республики. Выражаем искренние соболезнования семье и близким погибшего.

Все материалы по результатам преступных действий переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Шаповалова, Брыжинского и Богомолова.

Мы призываем СММ ОБСЕ повлиять на преступные действия киевских боевиков для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса.

Командование вооруженных формирований Украины продолжает вводить в заблуждение общественность касаемо потерь личного состава ВСУ в зоне «ООС».

С целью оправдания собственной некомпетентности перед президентом Зеленским, преступное руководство штаба оккупационных сил продолжает сокрытие масштабов и истинных причин ранения и гибели военнослужащих путем обвинения подразделений НМ ЛНР в несуществующих обстрелах.

Несмотря на это, благодаря источникам в ВСУ нам продолжает поступать информация о небоевых потерях в зоне ответственности ОТГ «Север».

За прошедшие сутки один боевик погиб, четверо получили ранения.

В настоящее время на позициях 72-й бригады в районе н. п. Орехово осуществляет работу комиссия штаба бригады с целью проведения разбирательства по факту детонации в блиндаже минно-взрывного устройства, в результате чего солдат Петренко получил несовместимые с жизнью ранения.

В тоже время, вблизи позиций 59-й бригады в районе н. п. Мироновский, отклонившись от привычного маршрута во время перемещения, на собственном минном поле подорвалась группа боевиков из четырех человек.

В результате происшествия старший солдат Слесарь, солдаты Кожокар, Цапков и Малютин получили множественные осколочные ранения.

Несмотря на это, по имеющейся у нас информации, командование ОТГ «Север» мер по недопущению небоевых потерь в результате подрыва на собственных минных заграждениях не принимает.

Морально-психологическое состояние военнослужащих ВСУ в зоне проведения так называемой «ООС» продолжает оставаться на критически низком уровне.

Так, по имеющейся у нас информации, 4 марта 2020 г. в Попаснянский областной психоневрологический интернат в состоянии сильного психоэмоционального возбуждения были доставлены двое боевиков — Вишарь и Слободенюк.