Команда UAE Team Emirates отказывается от участия в трёх гонках

Команда UAE Team Emirates отказывается от участия в велогонках Париж-Ницца, Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, учитывая непредвиденную мировую ситуацию, угрожающую здоровью, и в свете недавнего решения о добровольном карантине гонщиков команды, участвовавших в Туре ОАЭ-2020.

В зависимости от текущей ситуации по окончании этого периода будет оценена возможность возвращения в гонки.

После отмены двух этапов гонки Тур ОАЭ-2020 команда UAE Team Emirates получила зелёный свет на отъезд домой после негативных тестов на наличие коронавируса. Но команда решила остаться в Объединённых Арабских Эмиратах и продолжать наблюдение за состоянием всех членов команды ради того, чтобы гарантировать отсутствие заражения.